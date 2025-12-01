Материальное положение и состояние здоровья многих рижан вынуждает обращаться за поддержкой к самоуправлению. Как констатировала на заседании Комитета Рижской Думы по социальным вопросам Ирена Кондрате, директор Департамента благосостояния, в будущем году нужно готовиться к новой волне обращений...

Финансирование увеличилось вчетверо, получатели — вдвое

Согласно статистике Департамента, за последние 10 лет — с 2014 по 2024 год, ассигнования на социальные нужды в Риге выросли с 33,8 до 127,6 миллиона евро, или на 278%. Получателей же стало на 93% больше — за тот же срок количество выросло с 18 106 до 34 886 человек. То есть, более чем 1 из 20 рижан — а всего нас около 605 тысяч — получает помощь от городских властей. Сюда, разумеется, не входят реципиенты государственных пенсий и пособий.

При этом собственный персонал учреждений соцпомощи, прямо скажем, не из самых молодых — средний возраст достиг 53 лет, 26% находятся в диапазоне 60+, а 13% перешагнули пенсионный возраст.

Госпожа Кондрате указала, что, на фоне возрастающего числа клиентов и спроса на социальные услуги, распределение и нагрузка на различные структурные подразделения все еще остается неравномерным. Сохраняются очереди на получение социальной помощи или услуг. Необходима реструктуризация важной отрасли, что позволило бы развивать ее и ориентировать на получателей. Кстати, в денежном выражении социальный блок занимает 8% от столичного бюджета.

Сам Департамент благосостояния является достаточно компактным учреждением — в нем служит 67 работников, причем в подчинении находятся 6 учреждений, 4 общества капитала, ведется работа с 50 договорными организациями. Чаще всего это – общества, реализующие программы помощи разным категориям населения, будь то сфера социальной помощи, здравоохранения, сокращения разного рода зависимостей, занятости и т.д.

Кадры решают все

Собственно муниципальная социальная служба (директор — Андрис Изинкевичс) состоит из 465 человек, распределенных по 17 структурным подразделениям и обеспечивающим 76 видов услуг и 17 видов пособий. Работы в ней всегда больше, чем персонала — 10% мест являются вакантными...

Следует отметить, что профессия социального работника в последнее время все же делается более престижной. Вашему автору в ходе неоднократных посещений, по работе в Социальном комитете РД, пансионатов, детских приютов и заведений для лиц, оставшихся без крова — приходилось общаться с молодыми людьми, которые получили профильное образование бакалавра социальной помощи.

Кроме непосредственного результата и благодарности обслуживаемого контингента, занятые получают социальные гарантии и возможность роста, что, согласитесь, немало в наше турбулентное время. А недавно известный рижский режиссер-документалист Станислав Токалов снял фильм «Третья попытка», действие которого происходит в уютном и человечном пансионате «Межциемс», отметившем в ноябре уже 50 лет работы.

Общение очно и онлайн

В будущем году планируется реорганизовать работу и Департамента, и Службы. Весной в Пардаугаве появится единый центр по социальным вопросам, где будет трудиться 106 работников. В одном месте, каждый рабочий день, можно будет получить всю необходимую информацию, по предварительной записи или в порядке живой очереди. Будут и свободные компьютеры для самообслуживания. Работники помогут заполнить электронную декларацию. Объединенное учреждение на ул. Балдонес 2 станет обслуживать также по выезду социальные дома — 8-я Имантская линия 1 к.2 и Межрозишу 43. Тем не менее даже после реорганизации количество клиентов на 1 работника будет — 314!

Летом начнется осуществление дистанционных консультаций — сегодня многие сениоры и люди с особыми надобностями уже на «ты» с умными устройствами. Для получения такой услуги потребуется средство идентификации — электронная или пластиковая ID-карта, SMART-ID, банковская карта кодов или калькулятор кодов.

Такой порядок обеспечит меньшее время ожидания и большую приватность при общении. Часть персонала, ныне занятого административными, финансовыми, компьютерными вопросами, переведут на работу с людьми.

Социальная служба Риги обещает работать по единым принципам и стандартам — будь то в Зиемельском, или Латгальском отделе. Кстати, Центру Риги собственного отдела отчего-то не положено. Зато после реорганизации будет особый отдел по услугам ассистентов, а в нем — 22,5 ставки.

В 2026 году произойдет централизация работы по поддержке семей; будут тщательней оценивать практику социального ухода и социальной реабилитации; сократят документооборот и уменьшат административную нагрузку. В итоге, как ожидается, клиент быстрей станет попадать к работнику, и проводить с ним больше времени. Уменьшится время реакции на ситуации кризисные и угрожающие.

Техника безопасности

Нередко у одиноких пожилых людей возникают сомнения в том, действительно ли лицо, называющее себя социальным работником, представляет Рижскую социальную службу. Чтобы избежать возможных мошенников, ведомство сообщает: у работников Рижской социальной службы есть служебные удостоверения, которые они всегда предъявляют при посещении клиентов. Если удостоверение кажется подозрительным, приглашают звонить по единому информационному телефону Риги 80001201 или по телефону Рижской социальной службы 67105048.

Вот что еще нужно знать о социальных работниках:

Они перед визитом всегда связываются с клиентом и договариваются о времени посещения (исключение — официальное заявление от полиции, сиротского суда, семейного врача и др.);

Во время обследования составляется акт, который клиент читает и подписывает;

Работник никогда не требует денег;

Работник всегда называет свою фамилию и предъявляет служебное удостоверение с фотографией, личным кодом, наименованием учреждения, подписью и печатью руководителя.

Удостоверение – ламинированная карта с элементами безопасности; в нем указаны имя, фамилия, должность, номер и дата выдачи удостоверения работника. На удостоверении стоит подпись руководителя Рижской социальной службы и печать учреждения. Удостоверение является собственностью учреждения, и после окончания трудовых отношений или практики оно должно быть возвращено работодателю.

Если лицо не может предъявить удостоверение, заранее не заявило о визите или не знакомо, не доверяйте ему и не впускайте в жилище. Незнакомцу ни в коем случае не нужно давать с собой Ваши удостоверяющие личность документы — и тем более деньги!

НОВОЕ ПОСОБИЕ

С ноября в Риге стали дважды в год выплачивать по 150 евро политически репрессированным лицам — в столице таких проживает 1718 человек. Самым молодым из них уже далеко за 60 — они родились в ссылке, продолжавшейся до начала 1960-х годов.