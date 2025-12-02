Реконструкция Вантового моста обойдётся в 69 802 998 евро, свидетельствует информация, опубликованная в Электронной системе госзакупок.

Победителем конкурса на выполнение проектирования, авторского надзора и реконструкции Вантового моста выбрано объединение поставщиков «Vanšu tilts», в которое входят ООО «Hanza Construction Group», ООО «Tilts» и ООО «Балтийское бюро проектирования искусственных сооружений “Vektors T”».

Мэр города Виестур Клейнбергс отметил, что в этот раз предложение оказалось значительно более выгодным.

«Сумма нового договора составляет 69,8 миллиона евро, тогда как единственное предложение, поданное в прошлом году, составляло почти 100 миллионов евро, поэтому закупка была прекращена», – напомнил председатель думы.

Как ранее сообщало агентство LETA, в конкурсе на реконструкцию моста участвовали два претендента.

Объединение «Vanšu tilts» предложило выполнить работы за 69 802 998 евро.

В свою очередь, объединение «BBVA», в которое входят ООО «Baltijas būve», ООО «Abora», латвийско-литовское совместное предприятие ООО «Viadukts» и полное товарищество «3A», подало предложение на сумму 70 327 026 евро.

Прошлогодняя первая закупка на реконструкцию моста была прекращена, поскольку поступила только одна заявка, стоимость которой превышала финансовые возможности Рижской думы.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, в первом конкурсе было подано предложение примерно на 100 миллионов евро.

Учитывая результаты первого конкурса, были пересмотрены и уточнены условия открытого конкурса, чтобы способствовать большему интересу со стороны претендентов и обеспечить более высокую конкуренцию.

Реконструкция Вантового моста будет реализована с применением метода «проектируй и строй», который предусматривает, что один подрядчик выполняет как разработку проекта, так и строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность действий и ответственность на протяжении всего срока исполнения договора.

Общий срок исполнения договора установлен до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отведено на проектирование, а до 24 месяцев – на строительные работы.

В Риге в целом насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже выработала свой срок — на это указывают как визуальное состояние, так и технические показатели.