Синоптики сообщили о погоду в среду 0 660

Наша Латвия
Дата публикации: 02.12.2025
LETA
Изображение к статье: Синоптики сообщили о погоду в среду

В среду в Латвии будет облачно, только в некоторых районах Курземе облака рассеются и небо прояснится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами в центральной и восточной частях страны ожидаются небольшие осадки - дождь, мокрый снег. Будет преобладать юго-восточный ветер от слабого до умеренного, местами на востоке даже днем сохранится туман.

Температура воздуха в среду составит 0…+4 градуса.

В Риге прогнозируется преимущественно пасмурная погода, днем временами возможен небольшой дождь. Будет дуть преимущественно слабый юго-восточный ветер, температура воздуха составит +2…+3 градуса.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #среда #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео