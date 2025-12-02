В среду в Латвии будет облачно, только в некоторых районах Курземе облака рассеются и небо прояснится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Местами в центральной и восточной частях страны ожидаются небольшие осадки - дождь, мокрый снег. Будет преобладать юго-восточный ветер от слабого до умеренного, местами на востоке даже днем сохранится туман.
Температура воздуха в среду составит 0…+4 градуса.
В Риге прогнозируется преимущественно пасмурная погода, днем временами возможен небольшой дождь. Будет дуть преимущественно слабый юго-восточный ветер, температура воздуха составит +2…+3 градуса.
