Во вторник местами сохранится туман

Наша Латвия
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Во вторник местами сохранится туман

Во вторник в Латвии ожидается преимущественно облачная и в основном сухая погода, местами сохранится туман, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

День будет в основном облачным, однако существенных осадков не ожидается. Также в отдельных районах в течение дня сохранится туман. При слабом до умеренного южном ветре максимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.

В столице день будет облачным и сухим, с лёгким южным ветром. Воздух прогреется до +1...+3 градусов.

#погода #ветер #Латвия #прогноз #LETA #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
