Во вторник в Латвии ожидается преимущественно облачная и в основном сухая погода, местами сохранится туман, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

День будет в основном облачным, однако существенных осадков не ожидается. Также в отдельных районах в течение дня сохранится туман. При слабом до умеренного южном ветре максимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.

В столице день будет облачным и сухим, с лёгким южным ветром. Воздух прогреется до +1...+3 градусов.