Новое в финансирования школ: недостаточно учеников - расходы за счет самоуправлений 0 114

Наша Латвия
Дата публикации: 03.12.2025
LETA
Изображение к статье: Новое в финансирования школ: недостаточно учеников - расходы за счет самоуправлений

Сейм утвердил поправки к закону об образовании, делегировав правительству право определять численность учеников в классах и порядок финансирования школ. Это должно сократить расходы сети учебных заведений и повысить эффективность использования средств.

Согласно законопроекту, зарплаты учителей не будут обеспечиваться из бюджетных средств, если количество учеников в конкретной группе классов не соответствует количественным показателям, установленным Кабинетом министров. В этом случае зарплата учителей в соответствующей группе классов будет финансироваться из средств учредителя учебного заведения, а государство будет участвовать в их финансировании в соответствии с критериями и порядком, установленными Кабинетом министров.

Если количество учеников не будет соответствовать установленным Кабинетом министров количественным показателям, самоуправление будет обязано обеспечить оплату труда педагогов в соответствующей группе классов учрежденных им образовательных учреждений как минимум в таком же объеме, в каком она была бы обеспечена из средств госбюджета.

По мнению Министерства образования и науки, существующая сеть образовательных учреждений способствует фрагментации нагрузки учителей, а повышение самой низкой ставки заработной платы учителей не обеспечивает ощутимого увеличения зарплаты каждого учителя.

Для обеспечения качества образования в маленьких классах и удержания учителей в этих учебных заведениях необходимо большое количество учителей и, следовательно, больше финансирования.

Расходы на существующую сеть образовательных учреждений высоки и растут в связи со снижением рождаемости и урбанизацией, подчеркивает МОН.

Наибольшая диспропорция наблюдается среди основных школ, на которые приходится 46,4% всех учебных заведений, но только 23,5% учеников.

В сельской местности и малонаселенных пунктах проживает 11% общего числа учащихся, при этом там расположено 37,3% общего числа учебных заведений.

#образование #реформы #школы #учителя #министерство образования #финансирование
