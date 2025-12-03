Почти треть учеников, которые в прошедшую экзаменационную сессию не сдали один из централизованных экзаменов и, соответственно, не получили аттестат об основном образовании, в этом учебном году не продолжили обучение, свидетельствуют обобщённые данные Министерства образования и науки (МОН), пишет LETA.

Экзамены не сдали 1135 учеников, или 6,2% от всех участников. Из них 331 ученик в этом учебном году образование не продолжает. В эту группу входят и те, кто был зарегистрирован на экзамен, но не явился без уважительной причины.

Повторно обучаются в 9 классе 674 ученика. Обучение в общеобразовательной программе среднего образования продолжают 82 ученика, а ещё 48 получают знания по программам профессионального образования.

В свою очередь, 331 ученик — почти треть от всех, кто не сдал экзамены, или 29,1% — согласно данным Государственной информационной системы образования, на данный момент обучение не продолжает.

В прошлом учебном году девятиклассники проходили централизованные экзамены уже третий год, при этом сохранялся минимальный порог в 10%. По сравнению с 2022/2023 учебным годом, общее количество не сдавших экзамены сократилось почти вдвое — с более чем 800 до 441 ученика. Из них большинство — 376 учеников — не сдали один экзамен.

В этом учебном году впервые была предложена возможность продолжить обучение по программе профессионального образования, если все годовые оценки не ниже четырёх баллов, но один экзамен не сдан. Реализация этих программ длится три года, по окончании которых присваивается профессиональная квалификация третьего уровня. Одновременно ученики осваивают также соответствующий учебный предмет, чтобы в конце учебного года повторно сдать несданный ранее экзамен.

Согласно информации МОН, предоставленной в начале сентября, обучение по программам профессионального образования начали 19 учеников. Остальные выбрали повторное обучение в 9 классе.