Законопроекты связаны с проектом закона о госбюджете на 2026 год и бюджетные рамки на следующие три года.

Поправки к закону о государственных социальных пособиях предусматривают, что впредь пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться до 1,5 лет вместо нынешних двух лет. При этом это пособие планируется повысить с нынешних 171 евро в месяц до 298 евро в месяц за ребенка в возрасте до полутора лет. Предполагается, что за детей, которые появятся на свет до 2 ноября следующего года, пособие продолжат выплачивать до достижения ребенком двухлетнего возраста, и оно составит, как и прежде, 42,69 евро.

Изменения коснутся и государственного семейного пособия на детей, которые учатся. Планируется, что пособие на ребенка в возрасте от 16 до 20 лет можно будет получать и в том случае, если ребенок учится в колледже или в вузе на очном отделении и не вступил в брак. Таким образом семьям, в которых учатся в университетах или колледжах взрослые дети, выплату пособия восстановят, и она продлится до достижения детьми 20 лет. Сейчас пособие выплачивается за детей, которые учатся в средней или профессиональной школе.

Со следующего года будет увеличено и единовременное пособие по рождению ребенка - оно составит 600 евро. Сейчас это пособие составляет 421,17 евро.

Кроме того, запланировано более крупное пособие опекуну на содержание ребенка: за ребенка до семи лет оно составит 390 евро в месяц вместо нынешних 215 евро, а за ребенка от семи до 18 лет - 468 евро в месяц вместо нынешних 258 евро.

Также будут увеличены пособия, выплачиваемые за усыновленных детей и за выполнение опекунских обязанностей. С 2026 года вознаграждение за уход за усыновленным ребенком составит 1041 евро в месяц - что соответствует 70% от средней по стране зарплаты с учетом взносов социального страхования. Если выплата уже была назначена в 2025 году и продолжится в следующем году, сумма составит до 956 евро в месяц. В настоящее время минимальный размер такого вознаграждения составляет 171 евро в месяц.

Вознаграждение за исполнение опекунских обязанностей с 2026 года составит 298 евро в месяц вместо текущих 54,07 евро. Поправками к закону о государственном социальном страховании предусмотрено, что за неработающих опекунов из государственного основного бюджета будут уплачиваться обязательные страховые взносы на пенсии, по безработице и по инвалидности.

Также повышено пособие на усыновление: с 2026 года для детей до семи лет оно составит 195 евро в месяц вместо нынешних 107,5 евро, а для детей от семи до 18 лет - 234 евро вместо текущих 129 евро. Единовременное вознаграждение за усыновление ребенка увеличится с 1422,87 евро до 2433 евро.

Поправками к закону о страховании материнства и болезни предусмотрено, что и в следующем году родительское пособие работающим родителям сохранится в прежнем размере - 75%.

Для совершенствования материальных мер поддержки семей с детьми в следующем году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 42 млн евро, а на поддержку детей, получающих внесемейный уход, выделено 24,1 млн евро.