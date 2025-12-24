Заболеть всегда неприятно, а уж во время праздников – вдвойне. Но, к сожалению, никто не от этого не застрахован. Поэтому рассказываем, как в Латвии получить медицинскую помощь в дни, когда вся страна празднует и веселится.

Если стало плохо

Если вы или ваши близкие почувствовали признаки нездоровья – температура, расстройства пищеварения, а также в случае обострения хронических заболеваний – а связаться со своим семейным врачом нет возможности, то первый шаг — звонок на Горячую линию консультационного телефона семейных врачей – 66016001

Специалисты оценят, есть ли необходимость срочно ехать в больницу или вызывать врача на дом. Или можно ограничиться домашним лечением; в этом случае посоветуют, как действовать для улучшения состояния.

Если недомогание

В праздники также сохраняется возможность обратиться за помощью к дежурному врачу (правда, речь идет только о крупных городах Латвии).

Он оказывает те же услуги, что и семейный, консультацию можно получить очно.

Актуальную информацию о графике работы дежурных врачей и местах приема можно найти на сайте Национальной службы здоровья vmnvd.gov.lv в разделе “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?” («Где получить медицинскую помощь?»).

Если травма или острая ситуация

В случаях травм, ожогов, внезапного ухудшения состояния здоровья или других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или приемном отделении ближайшей больницы. Однако прежде чем ехать туда, рекомендуется позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там смогут оказать помощь, необходимую именно в конкретной ситуации.

Это важно, поскольку у многих больниц есть определенная специализация: например, в одной клинике смогут оказать помощь в случае, если случился перелом кости или нужно наложить швы на рану, в другой при ожогах и т. д.

Важный момент: речь идет о случаях, когда необходима именно срочная медицинская помощь, но при этом состояние пациента не является угрожающим жизни. Также важно помнить, что такая помощь ни в коей мере не является альтернативой плановой медицинской помощи. И что отделения неотложной помощи не предоставляют оплачиваемую государством медицинскую помощь в случаях, не требующих срочного вмешательства и планового обслуживания.

Если же у человека:

сильное кровотечение;

серьезная травма (дорожно-транспортное происшествие, поражение электрическим током, пожар и т. д.);

внезапная боль в области груди (что может указывать на инфаркт);

внезапная слабость с одной стороны тела (может указывать на инсульт),

потеря сознания,

или в любой другой ситуации, когда жизни человека явно угрожает опасность и для его спасения важна каждая минута, следует НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО позвонить по телефону 113 (служба неотложной медицинской помощи), или по телефону 112 (единый номер экстренной помощи).

Нюансы самолечения

Обязательно проверьте домашнюю аптечку накануне праздников и убедитесь, что в ней есть хотя бы все необходимое для первой помощи: работающий градусник, жаропонижающее, средства от рвоты, поноса, антигистаминное, противоожоговое, лекарство для снижения давления, само собой – "зеленка" и йод, жгут и т.д., а также лекарства, которые вы регулярно принимаете.

Если надо навестить близкого в больнице...

Обратите внимание: в декабре ужесточен порядок посещения пациентов в стационарах о время эпидемии гриппа!

В первой декаде декабря Центр профилактики и контроля заболеваний объявил, что в Латвии началась эпидемия гриппа. В связи с этим медики призывают жителей соблюдать традиционные профилактические меры — тщательно и часто мыть руки с мылом, особенно во время посещения общественных мест, избегать мест большого скопления народа, чаще бывать на свежем воздухе, употреблять здоровую еду и витамины и т.д.

А в случае, если возникли какие-либо симптомы заболевания (высокая температура, кашель, насморк, боль в горле, головная боль, боль в мышцах и т. д.) – ни в коем случае не переносить болезнь на ногах, в идеале максимально, насколько возможно, изолировать себя от окружающих, чтобы не подвергать риску заражения членов своей семьи, близких, коллег и т.д.

Ограничения из-за эпидемии

В связи с объявленной эпидемией в больницах введен ряд ограничений, касающихся, в частности, посещения пациентов. Так, в Восточной больнице в этот период:

разрешено посещать только тяжело или критически больных пациентов, причем только с разрешения лечащего врача или заведующего отделением и при соблюдении строгих мер эпидемиологической безопасности;

запрещено входить в палаты в верхней одежде;

во время нахождения в больнице необходимо носить защитную маску;

запрещено посещать пациентов, если у самого посетителя наблюдаются любые симптомы ОРВИ – кашель, насморк, температура и др.

В связи с ограничениями, связанными с посещением близких, находящихся в стационаре, можно воспользоваться возможностью просто передать пациенту пакет с необходимыми вещами: одежда, обувь, очки, средства гигиены, книги и периодические издания, продукты питания, соответствующие состоянию здоровья пациента, технические устройства (мобильный телефон, компьютер, планшет, наушники, зарядное устройство и т. д.).

Если пациент до госпитализации принимал какие-либо лекарства, назначенные врачом (например, из-за каких-то хронических заболеваний), и их прием необходимо продолжать и во время пребывания в больнице, эти лекарства тоже можно передать пациенту, однако их прием в больнице необходимо согласовать с лечащим или дежурным врачом.

Прием и доставка посылок, предназначенных для пациента, организует персонал отделения соответствующего стационара Восточной больницы, – того, где пациент проходит лечение.