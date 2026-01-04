В ночь на понедельник температура воздуха местами в Латвии может понизиться до -10 градусов, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью ожидается мороз от -3 до -8 градусов, в отдельных местах - до -10 градусов. Погода будет пасмурной, с прояснениями в западных регионах.

Местами будет идти снег, на юго-западе Латвии временами - сильный. Снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра.

В Риге ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит -6...-8 градусов.

Днем температура воздуха в Латвии поднимется до -1...-5 градусов. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, который днем сменит направление на восточное.

В Риге в понедельник ожидается пасмурная погода, временами будет идти снег. Ветер - слабый юго-восточный, температура воздуха ожидается от -3 до -6 градусов.