Сегодня в Риге последний день работы рождественской ярмарки на Дома площади.

Как ранее сообщила компания «Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš», ярмарка работала с 28 ноября, предлагая посетителям изделия латвийских производителей и ремесленников, обширную культурную программу, а также возможность в праздничной атмосфере насладиться различными блюдами и напитками.

На ярмарке можно было встретить Санта-Клауса и эльфов, покататься на карусели, покататься на пони, посмотреть на овец, а также принять участие в творческих мастер-классах.

Рождественский рынок на Дома-площади работает уже 25 лет.

Согласно информации «Firmas.lv», SIA «Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš» была зарегистрирована в 2001 году. В прошлом году оборот компании составил 354 000 евро, а прибыль — 85 590 евро. Компания полностью принадлежит Андрису Крейслеру.