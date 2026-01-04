Baltijas balss logotype
В Риге закрывается рождественская ярмарка на Домской площади 1 588

Наша Латвия
Дата публикации: 04.01.2026
LETA
Изображение к статье: В Риге закрывается рождественская ярмарка на Домской площади

Сегодня в Риге последний день работы рождественской ярмарки на Дома площади.

Как ранее сообщила компания «Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš», ярмарка работала с 28 ноября, предлагая посетителям изделия латвийских производителей и ремесленников, обширную культурную программу, а также возможность в праздничной атмосфере насладиться различными блюдами и напитками.

На ярмарке можно было встретить Санта-Клауса и эльфов, покататься на карусели, покататься на пони, посмотреть на овец, а также принять участие в творческих мастер-классах.

Рождественский рынок на Дома-площади работает уже 25 лет.

Согласно информации «Firmas.lv», SIA «Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš» была зарегистрирована в 2001 году. В прошлом году оборот компании составил 354 000 евро, а прибыль — 85 590 евро. Компания полностью принадлежит Андрису Крейслеру.

#Рига #традиции
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го января

    А что такое? На русское Рождество ярмаНка работать не будет? А что такое случилось едрёныть?

    13
    1

Видео