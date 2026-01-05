Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ГПСС беспокоит пассивность населения в установке детекторов дыма 0 193

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
TV3
Изображение к статье: ГПСС беспокоит пассивность населения в установке детекторов дыма
ФОТО: pixabay

Пожарные обеспокоены тем, что многие жители Латвии по-прежнему не установили детекторы дыма в своих домах. Как показывает опыт, нередко именно из-за их отсутствия предотвратимые пожары становятся разрушительными.

Подводя итоги прошедшего года, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) отмечает, что во многих случаях приходилось тушить пожары в зданиях, где возгорание можно было предотвратить на ранней стадии, если бы там были установлены дымовые детекторы, своевременно предупреждающие об опасности.

Замначальника ГПСС Иварс Накуртс напоминает, что требование об установке детекторов дыма в Латвии действует уже несколько лет. "С 2020 года во всех жилых помещениях - как в квартирах, так и в частных домах - должны быть установлены дымовые детекторы. Если в жилье нет детектора, это считается нарушением правил пожарной безопасности, за которое может быть применен штраф в размере от 30 до 280 евро. Однако у пожарных нет права входить в частную собственность, и служба не проводит проверки в квартирах - здесь все на совести самих жильцов", - говорит он.

В то же время в регионах ГПСС иногда проводит профилактические беседы с жителями частных домов, напоминая о необходимости детекторов. Опрошенные "TV3 Ziņas" жители Риги подчеркивают, что установка дымового детектора важна, и у многих это устройство уже есть дома.

"С тех пор как мы переехали в новый дом, детектор у нас есть. Мы установили его сами. Думаю, люди начинают об этом задумываться, когда наступает рождественский сезон со свечами", - говорит рижанка Дайга. В свою очередь Мадара, приехавшая в гости в Латвию из Нидерландов, отмечает, что в других странах Европы существует иной подход: "В Нидерландах они есть у всех. Там просто нет других вариантов. Владелец жилья рассылает письма и все организует. Это бесплатно. В целях безопасности не помешало бы внедрить это и в Латвии".

Читайте нас также:
#профилактика #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Повсюду плесень, а матрасы - будто кто-то обмочился»: жильцы дома на Баускас пожаловались на временное жилье. Мэр отрицает антисанитарию
Изображение к статье: Еду выбрасывать нельзя: как в Латвии спасают сотни тонн продуктов
Изображение к статье: Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет
Изображение к статье: Кризисное пособие и временные квартиры: как помогают жителям дома на Баускас

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео