Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге начал работать короткий единый номер самоуправления 1201 0 478

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге начал работать короткий единый номер самоуправления 1201
ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня рижанам будет доступен упрощённый единый номер телефона самоуправления — 1201, который обеспечит оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщает LETA со ссылкой на Отдел внешней коммуникации Рижской думы.

Номер 1201 символично совпадает с годом основания Риги.

Короткий номер обеспечивает быструю, легко запоминаемую и удобную связь. Подобный подход уже используется во многих крупных европейских городах — в Варшаве действует номер 19115, в Киеве развита система коротких номеров (1539, 1545, 1547), а в Вильнюсе работает номер 1664.

В самоуправлении подчёркивают, что короткие номера обладают важным преимуществом — их легко запомнить, особенно в ситуациях, когда нарушена работа мобильного интернета и невозможно быстро найти длинный номер.

С 1 июля прошлого года Рижское самоуправление уже централизовало систему связи, объединив несколько прежних информационных телефонов в один бесплатный номер — 80001201. Теперь этому номеру присвоен и короткий аналог — 1201, который начинает работу в начале нового года. Оба номера пока можно использовать параллельно.

Единый телефон самоуправления предоставляет информацию о муниципальных услугах по рабочим дням с 8:00 до 18:00, принимает сообщения о происшествиях в городской среде круглосуточно и предлагает возможность обратного звонка от оператора.

Работу телефона обеспечивают круглосуточный дежурный оператор и несколько операторов в рабочее время, при необходимости привлекая дополнительные ресурсы. Такая система позволяет самоуправлению быстрее координировать информацию и реагировать в кризисных ситуациях.

Информационные телефоны рижских муниципальных предприятий — "Rīgas satiksme", "Rīgas ūdens", "Rīgas namu pārvaldnieks" — пока не включены в централизованную систему.

Читайте нас также:
#Рига #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Повсюду плесень, а матрасы - будто кто-то обмочился»: жильцы дома на Баускас пожаловались на временное жилье. Мэр отрицает антисанитарию
Изображение к статье: Еду выбрасывать нельзя: как в Латвии спасают сотни тонн продуктов
Изображение к статье: Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет
Изображение к статье: Кризисное пособие и временные квартиры: как помогают жителям дома на Баускас

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео