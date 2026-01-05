С сегодняшнего дня рижанам будет доступен упрощённый единый номер телефона самоуправления — 1201, который обеспечит оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщает LETA со ссылкой на Отдел внешней коммуникации Рижской думы.

Номер 1201 символично совпадает с годом основания Риги.

Короткий номер обеспечивает быструю, легко запоминаемую и удобную связь. Подобный подход уже используется во многих крупных европейских городах — в Варшаве действует номер 19115, в Киеве развита система коротких номеров (1539, 1545, 1547), а в Вильнюсе работает номер 1664.

В самоуправлении подчёркивают, что короткие номера обладают важным преимуществом — их легко запомнить, особенно в ситуациях, когда нарушена работа мобильного интернета и невозможно быстро найти длинный номер.

С 1 июля прошлого года Рижское самоуправление уже централизовало систему связи, объединив несколько прежних информационных телефонов в один бесплатный номер — 80001201. Теперь этому номеру присвоен и короткий аналог — 1201, который начинает работу в начале нового года. Оба номера пока можно использовать параллельно.

Единый телефон самоуправления предоставляет информацию о муниципальных услугах по рабочим дням с 8:00 до 18:00, принимает сообщения о происшествиях в городской среде круглосуточно и предлагает возможность обратного звонка от оператора.

Работу телефона обеспечивают круглосуточный дежурный оператор и несколько операторов в рабочее время, при необходимости привлекая дополнительные ресурсы. Такая система позволяет самоуправлению быстрее координировать информацию и реагировать в кризисных ситуациях.

Информационные телефоны рижских муниципальных предприятий — "Rīgas satiksme", "Rīgas ūdens", "Rīgas namu pārvaldnieks" — пока не включены в централизованную систему.