В среду небо над Латвией будет покрыто облаками, которые местами рассеются, и самый солнечной день, возможно, будет в Курземе, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами ожидается небольшой снег. Сохранится слабый ветер или штиль.

Максимальная температура воздуха составит от -2 до -6 градусов, местами в Курземе до +1 градуса.

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до -4 градусов.

На погодные условия влияет область пониженного давления, которую сменяет область повышенного давления. Атмосферное давление по всей Латвии составляет 1012–1014 гектопаскалей на уровне моря.