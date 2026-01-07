Baltijas balss logotype
Местами в Латвии в среду выглянет солнце 0 84

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Местами в Латвии в среду выглянет солнце
ФОТО: LETA

В среду небо над Латвией будет покрыто облаками, которые местами рассеются, и самый солнечной день, возможно, будет в Курземе, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами ожидается небольшой снег. Сохранится слабый ветер или штиль.

Максимальная температура воздуха составит от -2 до -6 градусов, местами в Курземе до +1 градуса.

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до -4 градусов.

На погодные условия влияет область пониженного давления, которую сменяет область повышенного давления. Атмосферное давление по всей Латвии составляет 1012–1014 гектопаскалей на уровне моря.

