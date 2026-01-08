В Латвии самозанятость давно перестала быть экзотикой - десятки тысяч людей зарабатывают самостоятельно и сами отвечают за свое социальное будущее. Однако именно здесь кроется системная проблема: будущая пенсия самозанятых в среднем примерно на 40 % ниже, чем у наемных работников с сопоставимыми доходами. К такому выводу пришло исследование Европейского союза.

Проще говоря, при равных стартовых условиях самозанятый в старости рискует жить заметно скромнее, чем тот, кто всю жизнь работал по трудовому договору. В Латвии теоретическая будущая пенсия самозанятых лиц, с учетом различий в ставках социальных взносов, составляет примерно 60 % от той, которую при сопоставимых условиях получил бы наемный работник, свидетельствует исследование Европейского союза.

Сколько самозанятых и в чем суть проблемы

В четвертом квартале 2024 года в Латвии было зарегистрировано немногим более 48 тысяч самозанятых, которые получают доход, работая самостоятельно, и осуществляют обязательные взносы государственного социального страхования. В соответствии с действующим законодательством самозанятые обязаны производить эти взносы, исходя из доходов от хозяйственной деятельности в месяц. Самозанятым может быть представитель различных профессий, например владелец крестьянского хозяйства, нотариус или адвокат, врач частной практики, плательщик налога на микропредприятие или любое лицо, зарегистрировавшееся в качестве плательщика подоходного налога.

Как подчеркивает руководитель направления пенсионного и управления активами банка Luminor Атис Круминьш, для людей, которые годами работают в статусе самозанятых, вопрос долгосрочной финансовой безопасности становится критически важным. Без личной инициативы и дополнительных накоплений рассчитывать на комфортную пенсию крайне сложно.

Взносы и минимальные пороги: что важно знать

Размер и структура социальных взносов напрямую зависят от выбранного налогового режима. При уплате общей ставки 31,07 % самозанятый получает пенсионное, медицинское, а также страхование по болезни, материнству, отцовству, инвалидности и родительству.

Если же доходы оказываются ниже установленного минимума — 2220 евро в квартал, — применяется минимальный обязательный взнос в размере 10 % исключительно на пенсионное страхование. Эти платежи формируют как пенсионный капитал, так и трудовой стаж, но их очевидно недостаточно для достойного уровня жизни в старости. В свою очередь, для наемных работников ставка пенсионного страхования составляет 20 %.

Долгосрочная самозанятость — скрытый риск

Статистика ЕС показывает, что самозанятость часто носит устойчивый характер. В период с 2016 по 2020 год около 83 % самозанятых в Европе сохраняли этот статус более года. В Латвии показатель ниже — около 62 %, но и он говорит о том, что речь идет не о временном заработке, а о долгосрочной модели занятости.

Парадокс в том, что при активном участии в экономике именно самозанятые оказываются менее защищенными в социальной системе. Нерегулярные доходы, периоды без взносов и заниженные отчисления напрямую бьют по будущей пенсии. Даже несколько "пустых" месяцев в год со временем превращаются в ощутимую потерю доходов после выхода на пенсию.

Пенсионная система Латвии формально едина для всех, но на практике самозанятые находятся в заведомо менее выгодном положении. Чем раньше они осознают этот разрыв и начнут действовать — декларировать полные доходы, регулярно платить взносы и формировать дополнительные накопления, — тем выше шансы на финансово спокойные и независимые годы после завершения активной работы.