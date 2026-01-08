Baltijas balss logotype
Некоторые работники в Латвии теряют до 40% пенсии: кто именно рискует остаться без денег в старости 5 4534

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Некоторые работники в Латвии теряют до 40% пенсии: кто именно рискует остаться без денег в старости

В Латвии самозанятость давно перестала быть экзотикой - десятки тысяч людей зарабатывают самостоятельно и сами отвечают за свое социальное будущее. Однако именно здесь кроется системная проблема: будущая пенсия самозанятых в среднем примерно на 40 % ниже, чем у наемных работников с сопоставимыми доходами. К такому выводу пришло исследование Европейского союза.

Проще говоря, при равных стартовых условиях самозанятый в старости рискует жить заметно скромнее, чем тот, кто всю жизнь работал по трудовому договору. В Латвии теоретическая будущая пенсия самозанятых лиц, с учетом различий в ставках социальных взносов, составляет примерно 60 % от той, которую при сопоставимых условиях получил бы наемный работник, свидетельствует исследование Европейского союза.

Сколько самозанятых и в чем суть проблемы

В четвертом квартале 2024 года в Латвии было зарегистрировано немногим более 48 тысяч самозанятых, которые получают доход, работая самостоятельно, и осуществляют обязательные взносы государственного социального страхования. В соответствии с действующим законодательством самозанятые обязаны производить эти взносы, исходя из доходов от хозяйственной деятельности в месяц. Самозанятым может быть представитель различных профессий, например владелец крестьянского хозяйства, нотариус или адвокат, врач частной практики, плательщик налога на микропредприятие или любое лицо, зарегистрировавшееся в качестве плательщика подоходного налога.

Как подчеркивает руководитель направления пенсионного и управления активами банка Luminor Атис Круминьш, для людей, которые годами работают в статусе самозанятых, вопрос долгосрочной финансовой безопасности становится критически важным. Без личной инициативы и дополнительных накоплений рассчитывать на комфортную пенсию крайне сложно.

Взносы и минимальные пороги: что важно знать

Размер и структура социальных взносов напрямую зависят от выбранного налогового режима. При уплате общей ставки 31,07 % самозанятый получает пенсионное, медицинское, а также страхование по болезни, материнству, отцовству, инвалидности и родительству.

Если же доходы оказываются ниже установленного минимума — 2220 евро в квартал, — применяется минимальный обязательный взнос в размере 10 % исключительно на пенсионное страхование. Эти платежи формируют как пенсионный капитал, так и трудовой стаж, но их очевидно недостаточно для достойного уровня жизни в старости. В свою очередь, для наемных работников ставка пенсионного страхования составляет 20 %.

Долгосрочная самозанятость — скрытый риск

Статистика ЕС показывает, что самозанятость часто носит устойчивый характер. В период с 2016 по 2020 год около 83 % самозанятых в Европе сохраняли этот статус более года. В Латвии показатель ниже — около 62 %, но и он говорит о том, что речь идет не о временном заработке, а о долгосрочной модели занятости.

Парадокс в том, что при активном участии в экономике именно самозанятые оказываются менее защищенными в социальной системе. Нерегулярные доходы, периоды без взносов и заниженные отчисления напрямую бьют по будущей пенсии. Даже несколько "пустых" месяцев в год со временем превращаются в ощутимую потерю доходов после выхода на пенсию.

Пенсионная система Латвии формально едина для всех, но на практике самозанятые находятся в заведомо менее выгодном положении. Чем раньше они осознают этот разрыв и начнут действовать — декларировать полные доходы, регулярно платить взносы и формировать дополнительные накопления, — тем выше шансы на финансово спокойные и независимые годы после завершения активной работы.

#страхование #финансы #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • свп
    сила в правде
    9-го января

    Всё, что нужно знать - так это то, что если любой человек, не будет платить в пенсионный фонд, а откладывать эти деньги себе - А лучше - вкладывать во что-то, что не теряет ценности - то у вас будет спокойная старость в достатке. Весь этот развод с пенсиями этой недостраны - просто издевательство над людьми. Вы можете каждый день обеспечивать бесперебойное существование системы, но если получаете минималку - то пенсия на сегодняшний день в 400-500 евро, учитывая необходимые лекарства и процедуры, комунальные платежи и прочее - не дадут вам существовать, не говоря о том, чтобы жить. Думайте о себе сами. не верьте тому государству, которое вкладывает свои средства куда угодно, только не в своих граждан. А если и есть такие программы, типа пособий на ребенка, то их хватает на пачку памперсов. Почему делают это они а стыдно мне?

    8
    2
  • С
    Сарказм
    сила в правде
    9-го января

    А с фига ли тебе получать больше, если ты настолько ценный специалист, что всю жизнь на минималке сидел, с которой платил 5 копеек налогов? И много ли наоткладываешь с таких великих зароботков? А то как платить для нынешних пенсиков - так мы нищие и убогие, пускай кто-нибудь другой, а как самому приходит пора оттуда получать - так дайте сразу миллион, чейта вы в меня, как в гражданина, не вкладываете?

    1
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    8-го января

    Самозанятое лицо лучше будет инвестировать в образование своих детей,( дети всегда помогут) и недвижку. Так может и ненужна им эта пенсия. К тому же не все доживут до пенсии в 70+++ лет

    5
    1
  • С
    Сарказм
    8-го января

    Мутнейшая статья, вобще не раскрывающее тему, т.е. причину, почему самозанятые получают значительно меньшие пенсии. А ларчик открывается просто - они тупо скрывают доходы, декларируя их по минимуму и платя с них те самые 10% соц. взносов. Возможностей для этого у них вагон (они часто имеют дело с налом), куда больше, чем у наемных. И получают закономерный результат: в старости или болезни им рассчитывать на какие-либо выплаты от государства не приходится совсем. И виновато в этом разумеется государство, как же иначе.

    2
    5
  • bt
    bory tschist
    8-го января

    ... не теряют только русские жены бывших отставных советских военнослужащих ("принудительно" застрявших в странах Балтии), успевшие оторвать недвижимость (очень неплохие квартиры, включая центр Риги) за непонятно ... когда и где заработанные "шышы". _ проверки уже ни к чему не приведут – продавали ведь, по сей день царствующие чиновники-воры (Латвии – к примеру)

    5
    25
