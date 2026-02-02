Во вторник в Латвии сохранится солнечная и морозная погода, но немного усилится облачность, прогнозируют синоптики.

Ночью местами на востоке страны пройдет небольшой снег. Северный, северо-восточный ветер станет слабее, однако на побережье Рижского залива еще возможны порывы до 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха утром составит от -14 до -24 градусов, местами на севере Курземе - около -10 градусов. Днем температура повысится до -8…-13 градусов, местами в Курземе - до -5…-7 градусов.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в утренние часы понизится до -14 градусов, местами в пригородах - до -20 градусов. Днем столбики термометров покажут около -9 градусов.