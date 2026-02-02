«В целом в стратегии приоритеты США определены в соответствии с концепцией «Америка на первом месте» (America first) – главной задачей провозглашено доминирование в Западном полушарии (особенно подчеркивая необходимость контроля над Панамским каналом и Гренландией). Даже сдерживание Китая отведено на второе место.

Союзников США как в Европе, так и в Азии, в свою очередь, критикуют за упование на то, что предыдущие администрации США субсидировали их защиту, считая, что союзники должны сами взять на себя свою оборону.

Что касается наиболее интересующего Латвию пункта о России, то о ней говорится, что она «в обозримом будущем останется постоянной, но контролируемой угрозой восточным государствам НАТО». В то же время подчеркивается, что европейские государства-участники альянса сами способны взять на себя основную ответственность за европейскую конвенциональную оборону. Уходить из Североатлантического альянса в рамках этой стратегии США не собираются, но документ ясно дает понять, что свое членство в альянсе Вашингтон намерен ощутимо сократить.

Этот документ, как и стратегия национальной безопасности США, конечно, являются лишь руководящими принципами, которые достаточно гибки и могут быть существенно пересмотрены при смене администрации США. Однако в то же время конкретно Европе совершенно точно не стоит рассчитывать на такую возможность, а вместо надежды «пересидеть» администрацию Трампа наконец-то фундаментально заняться развитием своей общей обороны».