Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Погода в Латвии снова изменится - синоптики выпустили новое предупреждение 3 32336

Наша Латвия
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погода в Латвии снова изменится - синоптики выпустили новое предупреждение
ФОТО: LETA

Уже во вторник в Латвии помимо мороза - усилится облачность, предупредили синоптики.

Во вторник в Латвии сохранится солнечная и морозная погода, но немного усилится облачность, прогнозируют синоптики.

Ночью местами на востоке страны пройдет небольшой снег. Северный, северо-восточный ветер станет слабее, однако на побережье Рижского залива еще возможны порывы до 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха утром составит от -14 до -24 градусов, местами на севере Курземе - около -10 градусов. Днем температура повысится до -8…-13 градусов, местами в Курземе - до -5…-7 градусов.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в утренние часы понизится до -14 градусов, местами в пригородах - до -20 градусов. Днем столбики термометров покажут около -9 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
18
8
5
21
4
9

Оставить комментарий

(3)
  • MG
    Mihails Goncarovs
    3-го февраля

    Бесу толковому: они и ставят пальчики вниз. Их сейчас в сетях как собак нерезанных!

    11
    7
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го февраля

    Почему, обо всех аномалиях зимы, мы говорим сейчас? Куда вдруг, подевались всякие предсказатели, астрологи, экстрасенсы, колдуны и подобное прочее жулье? Где их предсказания, что бы люди были подготовлены, к такой зиме?

    88
    10
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    3-го февраля

    Интересно, кто на красный палец жмёт ? Астрологи, психологи или колдуны? Впрочем какая разница, какая мразь!

    32
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Восстановление дома на Баускас — ответственность сособственников, заявил мэр
Изображение к статье: На Даугавпилсской станции наблюдений температура опустилась до -28 градусов
Изображение к статье: Несколько детсадов и школ в столице придётся закрыть - мэр Риги
Изображение к статье: С оптимизмом в будущее страны и мира смотрят всего чуть более половины жителей Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео