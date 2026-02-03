Baltijas balss logotype
Вторник будет солнечным 0 250

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вторник будет солнечным
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии ожидается небольшая облачность и солнечная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, в Курземе — слабый восточный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха повысится до -7..-12 градусов, местами в Курземе — до -5 градусов.

В Риге, при слабом северо-восточном ветре и солнечной погоде, температура воздуха поднимется до -8 градусов.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление — 1022–1025 гектопаскалей на уровне моря.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
