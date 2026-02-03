Во вторник в Латвии ожидается небольшая облачность и солнечная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, в Курземе — слабый восточный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха повысится до -7..-12 градусов, местами в Курземе — до -5 градусов.

В Риге, при слабом северо-восточном ветре и солнечной погоде, температура воздуха поднимется до -8 градусов.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление — 1022–1025 гектопаскалей на уровне моря.