Во вторник в Латвии ожидается небольшая облачность и солнечная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.
Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, в Курземе — слабый восточный, северо-восточный ветер.
Температура воздуха повысится до -7..-12 градусов, местами в Курземе — до -5 градусов.
В Риге, при слабом северо-восточном ветре и солнечной погоде, температура воздуха поднимется до -8 градусов.
Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление — 1022–1025 гектопаскалей на уровне моря.
