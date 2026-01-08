Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики перешли к угрозам. Завтра - самый холодный день этой зимы! 0 7648

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики перешли к угрозам. Завтра - самый холодный день этой зимы!
ФОТО: LETA

Пятница станет самым холодным до сих пор днем этой зимы в Латвии, ожидается порывистый ветер и поземка, прогнозируют синоптики.

Ночью в Латгале и на Курземском побережье Рижского залива порывы северо-восточного ветра будут достигать 16 метров в секунду. Днем по всей стране ожидаются порывы до 13-18 метров в секунду, а на севере Курземского побережья - до 22 метров в секунду.

Самая сильная поземка будет в Латгале и Селии, а также местами в Видземе и Курземе. На дорогах образуются заносы. Осадков не ожидается, снег пройдет только в южной Латгале во второй половине дня.

Небо затянут облака. Температура воздуха ночью и утром опустится до -9...-14 градусов, в северном Курземе -5...-8 градусов. Днем столбик термометра поднимется на 1-3 градуса выше. Из-за ветра мороз будет чувствоваться сильнее.

В пятницу в Риге будет облачно, без осадков. Северо-восточный ветер в течение дня будет порывистым, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит -8...-10 градусов.

Читайте нас также:
#погода #ветер #Латвия #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
7
4
0
5
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Нет, нельзя!» – хозяйка печально известного хостела на улице Прушу отказалась впустить журналистов
Изображение к статье: В Риге образовалась крупная пробка в районе Тейка
Изображение к статье: Участок Таллинского шоссе от Туи до Айнажи покрыт льдом
Изображение к статье: Сильнейший буран в пятницу ожидается в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео