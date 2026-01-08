Пятница станет самым холодным до сих пор днем этой зимы в Латвии, ожидается порывистый ветер и поземка, прогнозируют синоптики.

Ночью в Латгале и на Курземском побережье Рижского залива порывы северо-восточного ветра будут достигать 16 метров в секунду. Днем по всей стране ожидаются порывы до 13-18 метров в секунду, а на севере Курземского побережья - до 22 метров в секунду.

Самая сильная поземка будет в Латгале и Селии, а также местами в Видземе и Курземе. На дорогах образуются заносы. Осадков не ожидается, снег пройдет только в южной Латгале во второй половине дня.

Небо затянут облака. Температура воздуха ночью и утром опустится до -9...-14 градусов, в северном Курземе -5...-8 градусов. Днем столбик термометра поднимется на 1-3 градуса выше. Из-за ветра мороз будет чувствоваться сильнее.

В пятницу в Риге будет облачно, без осадков. Северо-восточный ветер в течение дня будет порывистым, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит -8...-10 градусов.