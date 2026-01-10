В ноябре прошлого года средний размер пособия по безработице в Латвии составил 540,43 евро, свидетельствует информация Государственного агентства социального страхования.

Пособие по безработице в ноябре прошлого года получили 27 337 человек. Больше всего пособий по безработице в 2025 году было выплачено в феврале - 35 174 лицам.

При этом максимальный средний размер пособия был в августе, когда он составил 542,50 евро.

Пособие по безработице выплачивается не дольше восьми месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы.