Подсчитали средний размер пособия по безработице в Латвии 0 447

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
LETA
Изображение к статье: Подсчитали средний размер пособия по безработице в Латвии

В ноябре прошлого года средний размер пособия по безработице в Латвии составил 540,43 евро, свидетельствует информация Государственного агентства социального страхования.

Пособие по безработице в ноябре прошлого года получили 27 337 человек. Больше всего пособий по безработице в 2025 году было выплачено в феврале - 35 174 лицам.

При этом максимальный средний размер пособия был в августе, когда он составил 542,50 евро.

Пособие по безработице выплачивается не дольше восьми месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы.

#безработица #Латвия #экономика #статистика
