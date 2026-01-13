Baltijas balss logotype
Погранохрана регулярно фиксирует попытки повреждения пограничной инфраструктуры 0 137

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
LETA
Изображение к статье: Погранохрана регулярно фиксирует попытки повреждения пограничной инфраструктуры
ФОТО: LETA

Государственная пограничная охрана по-прежнему регулярно фиксирует попытки повреждения пограничной инфраструктуры, заявил на заседании парламентской комиссии по расследованию вопросов иммиграционного регулирования начальник пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Самым напряженным годом в связи с нелегальными пересечениями границы стал 2023-й, когда было зафиксировано наибольшее количество задержаний нелегальных перевозчиков мигрантов, сообщил Пуятс. Он добавил, что вызовы продолжаются, как и работа по задержанию нарушителей.

Начальник погранохраны подчеркнул, что цель нарушителей - незамеченными добраться до Латвии, чтобы дальше отправиться, например, в Германию.

Если бы граница не контролировалась, в Латвию нелегально прибывало бы значительно больше людей, чем сейчас, отметил Пуятс. Он добавил, что Беларусь ранее заключила безвизовые соглашения со многими странами и отрабатывала логистические маршруты, чтобы направить нелегальных мигрантов в европейские страны.

Около 90% нелегальных мигрантов - мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Многие прибывают, например, из Сомали. Пуятс отметил, что нарушители часто поддаются соблазну получить европейскую "защиту", чтобы попасть в свою "страну мечты", и заранее продают все принадлежащее им имущество.

Представитель Государственной полиции Артур Смилга на заседании комиссии сообщил, что правоохранители оказывают поддержку в случаях, когда это необходимо. Эта поддержка может включать, например, помощь в патрулировании. Смилга также позитивно отметил участие Национальных вооруженных сил в обеспечении безопасности границы.

Говоря о борьбе с нелегальной миграцией, Смилга пояснил, что Госполиция проводит проверки лиц, в том числе в различных учреждениях. Он подчеркнул, что для большинства нелегальных мигрантов Латвия не является конечной целью, а выступает транзитной страной на пути в другие европейские государства.

После открытой части заседания комиссии депутаты продолжили опрашивать приглашенных представителей учреждений в закрытой части.

Как сообщалось, 27 ноября прошлого года Сейм создал парламентскую комиссию по расследованию, чтобы выявить проблемы в иммиграционном регулировании национального и европейского уровня и работе исполнительных органов.

Комиссия создана по предложению 34 депутатов Сейма с целью изучения ряда вопросов: как осуществляется оценка заявок на иммиграцию и какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции, какие существуют проблемы в правовом регулировании для лиц, ищущих убежища, сколько людей исчезает из поля зрения государственных органов после получения видов на жительство, каковы риски, связанные с краткосрочными видами на жительство и их возможным злоупотреблением, а также есть ли у Латвии возможность применять исключения из норм миграционного права ЕС.

#миграция
Видео