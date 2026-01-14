Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зима без снега, но с морозом: что обещают синоптики 0 1609

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Изображение к статье: Зима без снега, но с морозом: что обещают синоптики
ФОТО: LETA

В конце этой недели в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, температура воздуха останется низкой, прогнозируют синоптики.

В четверг и пятницу солнце будет светить в Латгале, в других регионах страны будет много облаков и местами небольшой снег, а в субботу и воскресенье солнечная погода возможна на всей территории Латвии. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В ближайшие ночи в Латгале и Видземе температура опустится примерно до -20 градусов, на остальной территории страны морозы будут слабее. Максимальная дневная температура составит -4...-9 градусов, на несколько градусов холоднее будет в восточных районах страны.

На следующей неделе ожидается немного осадков, а температура будет колебаться между умеренным и сильным морозом. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, последние две недели января в Латвии ожидаются на 6-9 градусов холоднее нормы.

Читайте нас также:
#погода #Латвия #снег #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В региональном общественном транспорте повышаются цены на билеты
Изображение к статье: Реки в основном покрылись льдом; толщина льда местами достигает 25 сантиметров
Изображение к статье: В четверг местами пройдёт небольшой снег, в Латгале будет светить солнце
Изображение к статье: Заболеваемость гриппом остается высокой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео