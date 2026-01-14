В четверг и пятницу солнце будет светить в Латгале, в других регионах страны будет много облаков и местами небольшой снег, а в субботу и воскресенье солнечная погода возможна на всей территории Латвии. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В ближайшие ночи в Латгале и Видземе температура опустится примерно до -20 градусов, на остальной территории страны морозы будут слабее. Максимальная дневная температура составит -4...-9 градусов, на несколько градусов холоднее будет в восточных районах страны.

На следующей неделе ожидается немного осадков, а температура будет колебаться между умеренным и сильным морозом. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, последние две недели января в Латвии ожидаются на 6-9 градусов холоднее нормы.