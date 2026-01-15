Январь начался по-настоящему зимней погодой, и термометры во многих местах Латвии показывают серьёзный минус. В такую погоду у родителей и детей может возникнуть вполне логичный вопрос — при какой температуре можно не идти в школу и какие факторы нужно учитывать?

Портал tv3.lv обратился за разъяснением в Службу качества образования, чтобы получить актуальный ответ.

Что важно знать родителям школьников и дошкольников?

Согласно правилам Кабинета министров, порядок таков: – если температура воздуха ниже -20 °C, школу могут не посещать дети до 12 лет; – если температура ниже -25 °C, не обязательно идти в школу и подросткам от 13 лет и старше.

В свою очередь, родители дошкольников в каждом конкретном случае сами решают, не повредит ли поход в детский сад здоровью ребёнка в данный день. Однако если температура опускается ниже -10 °C, детям до трёх лет** не проводятся прогулки на свежем воздухе.

Школу необходимо проинформировать о неявке

Так как температура воздуха может различаться в месте жительства ребёнка и у самой школы, а также, например, из-за сильного снегопада добраться до школы может быть сложно или невозможно, родителям в каждом случае следует самостоятельно принять решение о посещении школы.

Важно: родителям нужно сообщить учебному заведению (в том числе детскому саду) причину отсутствия ребёнка, и школа, учитывая обстоятельства, принимает решение — считать ли пропуск уважительным.

Правила должны соблюдать и школы: если из-за погодных условий планируются изменения в учебном процессе, об этом заблаговременно должны быть проинформированы учащиеся и их родители. При этом школы обязаны оставаться открытыми и обеспечивать занятость и безопасность тех детей, которые всё же пришли.

На этой неделе из-за холода школу, скорее всего, не пропустишь

Так будет ли в ближайшее время мороз, который станет законным основанием не идти в школу? tv3.lv обратился к ведущему прогноза погоды передачи «900 секунд» Мартиньшу Бергштейну.

Он сообщил, что во второй половине недели дневная температура ожидается от 0°…-6 °C на западе страны до -6°…-14 °C в остальной части Латвии. Ночью температура составит в основном -6°…-15 °C, а при прояснении местами возможно понижение до -17°…-20 °C.

«Такой мороз будет скорее локальным и в основном наблюдаться в сельской местности, поэтому законного повода не идти в школу из-за холода, скорее всего, не будет, по крайней мере на этой неделе», — пояснил Мартиньш Бергштейн.

-30 °C на следующей неделе? Пока рано говорить

Ранее сообщалось, что после 20 января в Латвию возможно придёт сильный мороз из Сибири, и температура может опуститься до -30 °C.

Мартиньш Бергштейн подтверждает, что во второй половине следующей недели в Латвии может стать холоднее, чем сейчас, однако подчёркивает:

«Прогнозы ещё будут уточняться, и называть конкретные значения температуры пока рано. Текущие прогнозы показывают, что устойчивые морозы и зимняя погода в Латвии сохранятся как минимум до конца января».