Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

При какой температуре в Латвии ученики могут законно не посещать школу? 2 3675

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: При какой температуре в Латвии ученики могут законно не посещать школу?

Январь начался по-настоящему зимней погодой, и термометры во многих местах Латвии показывают серьёзный минус. В такую погоду у родителей и детей может возникнуть вполне логичный вопрос — при какой температуре можно не идти в школу и какие факторы нужно учитывать?

Портал tv3.lv обратился за разъяснением в Службу качества образования, чтобы получить актуальный ответ.

Что важно знать родителям школьников и дошкольников?

Согласно правилам Кабинета министров, порядок таков: – если температура воздуха ниже -20 °C, школу могут не посещать дети до 12 лет; – если температура ниже -25 °C, не обязательно идти в школу и подросткам от 13 лет и старше.

В свою очередь, родители дошкольников в каждом конкретном случае сами решают, не повредит ли поход в детский сад здоровью ребёнка в данный день. Однако если температура опускается ниже -10 °C, детям до трёх лет** не проводятся прогулки на свежем воздухе.

Школу необходимо проинформировать о неявке

Так как температура воздуха может различаться в месте жительства ребёнка и у самой школы, а также, например, из-за сильного снегопада добраться до школы может быть сложно или невозможно, родителям в каждом случае следует самостоятельно принять решение о посещении школы.

Важно: родителям нужно сообщить учебному заведению (в том числе детскому саду) причину отсутствия ребёнка, и школа, учитывая обстоятельства, принимает решение — считать ли пропуск уважительным.

Правила должны соблюдать и школы: если из-за погодных условий планируются изменения в учебном процессе, об этом заблаговременно должны быть проинформированы учащиеся и их родители. При этом школы обязаны оставаться открытыми и обеспечивать занятость и безопасность тех детей, которые всё же пришли.

На этой неделе из-за холода школу, скорее всего, не пропустишь

Так будет ли в ближайшее время мороз, который станет законным основанием не идти в школу? tv3.lv обратился к ведущему прогноза погоды передачи «900 секунд» Мартиньшу Бергштейну.

Он сообщил, что во второй половине недели дневная температура ожидается от 0°…-6 °C на западе страны до -6°…-14 °C в остальной части Латвии. Ночью температура составит в основном -6°…-15 °C, а при прояснении местами возможно понижение до -17°…-20 °C.

«Такой мороз будет скорее локальным и в основном наблюдаться в сельской местности, поэтому законного повода не идти в школу из-за холода, скорее всего, не будет, по крайней мере на этой неделе», — пояснил Мартиньш Бергштейн.

-30 °C на следующей неделе? Пока рано говорить

Ранее сообщалось, что после 20 января в Латвию возможно придёт сильный мороз из Сибири, и температура может опуститься до -30 °C.

Мартиньш Бергштейн подтверждает, что во второй половине следующей недели в Латвии может стать холоднее, чем сейчас, однако подчёркивает:

«Прогнозы ещё будут уточняться, и называть конкретные значения температуры пока рано. Текущие прогнозы показывают, что устойчивые морозы и зимняя погода в Латвии сохранятся как минимум до конца января».

Читайте нас также:
#образование #погода #Латвия #зима #школа #родители #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    16-го января

    Ой, тоже помню как морозы чуть накатят, так пытались школу пропустить, вроде до -20 никогда не доходило дело, но в школе сидели в классах в куртках, топили слабо. Но я все равно всегда понимал с какой целью иду в школу, если вам не нужна школа, не ходите при любой температуре. Но еслистрашно по дороге замерзнуть, то как бы 21 первый век на дворе, как в ковид учились забыли? Хотя и раньше не было проблем добраться до школы, они были доступны по месту жительства, это сейчас они не нужны, раз позакрываои половину.

    0
    0
  • ji
    jurijs ivanovs
    15-го января

    из сибири ? из россии ? опять сибирь ? надо проявить озабоченность и вызвать посла ! сначала они заморозят украину а потом и до нас доберуться ! и у нас опять вырастет плата за отопление ! правительство должно оказать жителям поддержку !

    17
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Четырехполосные дороги в ближайшем будущем Латвии «не светят»
Изображение к статье: Служба в армии становится все популярнее: вузам может не хватить бюджетных мест
Изображение к статье: Синоптики нагнали ужаса своим прогнозом на следующую неделю
Изображение к статье: «Я слышу, как часто у них секс» - рижанка жалуется на тонкие стены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео