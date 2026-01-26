Автобусный маршрут «Рига – Витебск» закрывается, и не он один

Наша Латвия
Дата публикации: 26.01.2026
grani.lv
Изображение к статье: Автобусный маршрут «Рига – Витебск» закрывается, и не он один
ФОТО: LETA

С 1 февраля 2026 года регулярное автобусное сообщение между Ригой и Витебском фактически будет прекращено.

Речь при этом идёт не о прямом запрете пассажирских перевозок в Беларусь, а о решении не продлевать лицензии перевозчикам, обслуживающим данные маршруты. После окончания сроков действия разрешений рейсы просто исчезнут из расписаний. Напомним, Автотранспортная дирекция (ATD) еще в ноябре прошлого года сообщила, что не продлевает действующие и не выдает новые маршрутные разрешения, включая транзитные, для регулярных автобусных пассажирских перевозок из Латвии в Россию и Беларусь.

В настоящее время регулярные автобусные перевозки из Латвии в Беларусь осуществляют компании Latlines и Dautrans. Однако сроки их лицензий истекают в ближайшие месяцы, и продление не планируется.

Так, лицензия компании Dautrans на маршрут «Рига – Витебск» заканчивается уже 31 января 2026 года. Это означает, что спустя несколько дней рейсы по данному направлению прекратятся.

У компании Latlines ситуация аналогичная. Разрешение на маршрут «Рига – Минск» действует до 26 февраля 2026 года. Лицензия на маршрут «Рига – Гомель», который проходит через Полоцк, Витебск, Оршу и Могилёв, истекает 27 июня 2026 года. После этих дат регулярное автобусное сообщение по указанным направлениям также будет остановлено.

#Латвия #транспорт #пассажирские перевозки #автобусы #Беларусь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
