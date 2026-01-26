«Моя квартира находится на последнем этаже. Из-за протечки крыши, которую долго не устраняли, в квартире стали отставать обои и образовался грибок. После многочисленных жалоб управляющая компания в порядок.

Но можно ли добиться, чтобы они устранили плесень и сделали косметический ремонт в квартире, поскольку проблемы в квартире возникли по их вине? И если можно, то как? Читательница bb.lv»

Отвечает Анна Калери, юрист:

– Все, что связано с эксплуатацией и управлением домами, регулирует несколько законов — Закон о квартирной собственности, Гражданский закон и др. В свою очередь, шансы на успех в судебном процессе всегда зависят от той доказательной базы, которую стороны предоставляют суду.

В данном случае должны быть доказательства того, что:

собственник пытался проблему решить, в то время как управляющий игнорировал обращения собственника;

существует причинно-следственная связь между бездействием управляющей компании и ущербом, причиненным собственнику квартиры.

ущерб возник в результате аварии — авария произошло в результате халатности или бездействия управляющего, который проигнорировал сигналы жильцов, а соответственно, нарушил требования, которые налагает на управляющую компанию Закон об управлении домами, Договор об обслуживании и другие нормативные акты.

К сожалению, из вопроса невозможно понять, что значит «протечка крыши, которую долго не устраняли»? Как долго — месяц, год, несколько лет?

Далее: если были многочисленные жалобы — подавались ли они в письменном виде? Или владелец квартиры просто звонил на информационный телефон (что сейчас уже доказать очень проблематично)? Думаю, здесь требуется обращение к юристу для получения консультации по конкретному делу.

Если случилась какая-то авария, в первую очередь необходимо срочно вызывать представителей управляющей компании и составить акт, в котором фиксируется факт аварии, возможные причины случившегося и объем нанесенного ущерба. По практике знаю, что иногда представители управляющей компании не слишком хотят писать подобные акты; в этом случае можно пригласить независимого лицензированного эксперта, — правда, надо считаться с тем, что это платная услуга.

Если, согласно заключению эксперта, вина за ущерб лежит на управляющей компании (бездействие, запоздалая реакция, некачественно выполненные работы и т. д.), то получив соответствующий акт, следует отправить в управляющую компанию письмо с требованием возместить ущерб.

Если последует отказ — обращение в суд. В общую сумму иска можно будет включить также сумму, заплаченную независимому эксперту за заключение.