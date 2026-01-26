Национальные вооруженные силы (НВС) Латвийской Республики в настоящее время занимают 102-место в мире по военной мощи. Год назад были на 99-м.

Оценку армий мира ежегодно проводят составители рейтинга Global Firepower. По этим данным НВС ЛР чуть слабее армии Армении (101), но зато немного сильнее войск Гондураса (103).

Если оценивать военную силу латвийских соседей, то существует только одна страна, которую Латвия может победить в честном бою. Это – Эстония, армия которой расположилась на 106-м месте, между Зимбабве и Угандой.

Эстонцы сокращают разрыв – если латвийские НВС за год опустились на три позиции, то эстонцы поднялись на одну.

Южные соседи – литовцы – выглядят более боеспособными, они, как и год назад, занимают 88-е место. Рядом с ними расположилась армия Сирии.

Еще сильнее Беларусь – 70-е место в мире. Наверное, объединившись Литва и Латвии могли бы одержать победу над армий Лукашенко, но лучше не проверять.

Наконец самая сильная армия – у России, которая занимает в рейтинге 2-е место. Тут на помощь надо звать американских генералов.

Всего в рейтинге 145 стран. Лидером остались США, на втором месте находится вышеупомянутая Россия, третье занимает Китай. В топ-5 вошли Индия и Республика Корея. В десятку лидеров составители рейтинга включили Францию, Японию, Великобританию, Турцию и Италию. Украина замыкает топ-20.

Индекс Global Firepower, который ежегодно обновляется с 2016 года, учитывает более 50 различных показателей. В рейтинге оцениваются только неядерные возможности.

Самыми хилыми армиями мира признаны вооруженные силы Центрально-Африканской Республики, Белиза и Бутана. Впрочем, есть еще около полусотни стран, которые в рейтинг не вошли и их сила неизвестна.

Для справки: Global Firepower (GFP) — рейтинг совокупной военной мощи каждой из стран мира. Рейтинг составлен американским блогером Дэниелом Пучеком. Для расчёта рейтинга каждой из стран Пучек использует определённую формулу, суть и подробности которой не сообщаются. Рейтинг не утверждён и не проверен никем из экспертов, учёных, военных или властями какой-либо из стран мира, однако и не претендует на достоверность.

Рейтинг упоминали такие издания как Business Insider, Forbes, The Times of India, CNBC, Newsweek, Deutsche Welle, Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Kyiv Post, bb.lv, а также Пётр Порошенко на посту президента Украины и многие другие.

Сайт, на котором опубликован индекс, не указывает издателя и называет себя частью сети Military Factory Network.