E-veselība (э-Здоровье) опубликовала разъяснения, какие правила и нюансы впредь придется соблюдать при записи к врачам, на анализы и прочие медицинские услуги. Заголовок у этой инструкции говорящий: "Конец эпохи бумажных направлений".

Сроки и цели

E-veselība - это электронная система здравоохранения Латвии, доступная врачам и пациентам через портал eveseliba.gov.lv.

До 4 мая еще сохраняется возможность использовать бумажные направления к медикам, однако после этой даты они будут допустимы только в случае технологических сбоев. После 4 мая должны использоваться только электронные направления.

Цель нововведений — более эффективное использование ресурсов системы здравоохранения: исключение дублирующих направлений - когда пациент записывается к нескольким специалистам сразу, сокращение количества неявок на визиты и цифровая организация потоков приоритетных пациентов.

Электронные направления врачи их выписывают с 2019-го года, ежемесячно оформляется около 300 000 новых электронных направлений. Однако значительная часть врачей по-прежнему придерживается проверенного варианта — бумажного направления, которыми охотно пользуются многие пациенты.

Куда можно без направлений

Сейчас электронные направления можно выписать не только на консультации врачей-специалистов, диагностические обследования, амбулаторные и стационарные услуги, но также и на медицинскую помощь на дому.

Единственное исключение — лабораторные исследования. Для них переход на полностью цифровые электронные направления будет осуществляться поэтапно - до весны 2026 года (дата не уточняется - авт.).

Как и раньше, без направления можно обращаться к специалистам прямого доступа, например к гинекологу, педиатру, офтальмологу и другим.

Срок записи — три месяца

Речь в данном случае идет не о получении услуги, а к постановке в очередь для записи.

Срок установлен с целью мотивировать пациентов как можно быстрее записываться к врачу. При необходимости врач или другое медицинское лицо может вручную изменить срок действия записи.

Если запись по объективным причинам будет отменена, она станет доступной для новой резервации или записи. В таком случае срок действия электронного направления будет продлен.

Пример приводится такой: если электронное направление выписано 1 ноября и запись произведена через семь дней, то при отмене записи оставшийся срок действия направления составит 83 дня. В течение этих 83 дней после отмены записи можно будет записаться на услугу в другом медицинском учреждении.

За пять дней до даты, указанной в направлении изменить запись с одного учреждения на другое будет невозможно.

Как будет оформляться «срочно»

Если услугу необходимо получить срочно. Например, Cito! (латинское слово, означающее «срочно» или «быстро», которое используется в медицине для обозначения срочного лабораторного исследования), а также в случае зеленого или желтого коридора (при подозрениях на рак или рецидива), врач обязан указать в направлении медицинское учреждение, которое будет оказывать срочную помощь.

В этом случае учреждение сможет отфильтровать и обслужить такие электронные направления в приоритетном порядке.

Одновременно врач при оформлении срочного электронного направления обязан указать контактную информацию пациента, чтобы медицинское учреждение могло связаться с ним.

При выписке электронного направления на уход на дому необходимо указать родственника или другое контактное лицо.

"Одно направление — одна запись"

Каждому новому электронному направлению должен присваиваться уникальный идентификационный номер - записи в медицинские учреждения будут привязываться именно к нему.

Эта мера призвана исключить возможность одновременного использования одного направления в нескольких очередях на одну и ту же услугу и поможет сократить непрозрачные и чрезмерно длинные очереди на государственно оплачиваемые услуги.

Статистика показывает, что каждая пятая неиспользованная запись не отменяется, из-за чего другие пациенты не могут своевременно получить необходимую помощь.

Проверить свое направление можно на сайте www.eveseliba.gov.lv в разделе «Электронные направления».

Если вы далеки от интернета

Если вы не умеете пользоваться E-veselība, запишитесь к врачу привычным способом (по телефону, онлайн или лично) и сообщите о наличии электронного направления.

При обращении за услугой в медицинском учреждении предъявите в регистратуре документ, удостоверяющий личность. Сотрудник регистратуры сам найдет направление в системе E-veselība.

Как посмотреть свои направления, если я не пользуюсь E-veselība?

Вы можете оформить делегирование прав для близкого человека, который получит доступ к вашей информации в системе E-veselība, сможет просматривать электронные направления, электронные рецепты и другие медицинские документы.

Только лица, указанные в разделе «Делегирование прав» (а не «Контактные лица» или «Доверенности»), смогут от вашего имени использовать электронные рецепты, приобретать лекарства в аптеке и просматривать электронные направления.

Предоставить такие права можно на портале www.eveseliba.gov.lv в разделе «Делегирование прав» («Tiesību deleģējumi»), выбрав пункт «Добавить новое делегирование» и заполнив данные человека, которому вы доверяете.

Что будет со старыми направлениями

Электронные направления, выписанные с 1 января 2024 года по 20 ноября 2025 года, доступны в системе E-veselība в разделе «Электронные направления» и могут быть использованы.

Ранее выписанные бумажные направления будут действительны до окончания переходного периода — до 4 мая 2026 года.

С 5 мая 2026 года для получения медуслуги бумажное направление потребуется оцифровать. Это можно сделать как в кабинете врача, где оно было выдано, так и в регистратуре медицинского учреждения.

Совет от E-veselība: уже сейчас, в переходный период, просить семейного врача оформлять цифровые электронные направления, отказываясь от бумаги. Это облегчит работу регистратуры и ускорит обслуживание пациентов, сократив время на документооборот.

Что делать, если система E-veselība не работает

На "зависание" электронной системы поступает очень много жалоб - и медиков и пациентов. Если случается такая ситуация:

• врач может выписать электронное направление после восстановления работы системы

• в экстренной ситуации, когда система недоступна по техническим причинам, специалист может оформить бумажное направление, которое впоследствии потребуется оцифровать.

Если есть вопросы

Вы можете связаться со службой поддержки пользователей E-veselība с 8:00 до 20:00 по телефону 67803300 или отправить письмо на электронную почту [email protected]