Во время рассмотрения в Сейме Плана развития сплоченного и граждански активного общества вскрылись неприятные факты.

Выяснилось, что порой все многомиллионные интеграционные дела выходят боком.

Как поведала на комиссии Сейма взволнованная депутат Анна Ранцане («Новое Единство»), недавно в ЛР прибыла группа журналистов из Франции, дабы посетить край, «где возможно эвентуальное вторжение с Востока».

И вот, в славном Зилупе, представители СМИ единственной ядерной державы Евросоюза «были поражены, что их встретило мало людей, и преимущественно эти люди, встречные, говорили только на русском языке».

– И эти люди говорили, что в их жизни ничего не изменилось бы, если это вторжение России, не дай Бог, случилось бы. Ну, это не свидетельствует о создании единого и сплоченного общества, – рассуждала А.Ранцане.

… Да я вам больше скажу, кундзе. Пусть бы они со своим, французским, микрофоном, приехали к нам, в Пурчик. Еще бы и не такого услышали бы!