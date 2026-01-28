Опозорились перед французами: доставленных в Зилупе иностранных журналистов встретили неблагодарные русские 12 11837

Наша Латвия
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Французам показали Зилупе.

Французам показали Зилупе.

Во время рассмотрения в Сейме Плана развития сплоченного и граждански активного общества вскрылись неприятные факты.

Выяснилось, что порой все многомиллионные интеграционные дела выходят боком.

Как поведала на комиссии Сейма взволнованная депутат Анна Ранцане («Новое Единство»), недавно в ЛР прибыла группа журналистов из Франции, дабы посетить край, «где возможно эвентуальное вторжение с Востока».

И вот, в славном Зилупе, представители СМИ единственной ядерной державы Евросоюза «были поражены, что их встретило мало людей, и преимущественно эти люди, встречные, говорили только на русском языке».

– И эти люди говорили, что в их жизни ничего не изменилось бы, если это вторжение России, не дай Бог, случилось бы. Ну, это не свидетельствует о создании единого и сплоченного общества, – рассуждала А.Ранцане.

… Да я вам больше скажу, кундзе. Пусть бы они со своим, французским, микрофоном, приехали к нам, в Пурчик. Еще бы и не такого услышали бы!

#русский язык #политики #общество #интеграция #журналистика #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
