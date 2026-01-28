В ходе инициативы Zila cena — zema cena («Синие цены — низкие цены») Maxima Latvija в январе снизила регулярные цены в долгосрочном периоде почти на 4 000 продуктов и других товаров в среднем на 22%, что практически пятая часть их стоимости!

В честь этого события возле входа в магазин Maxima XXX в центре Akropole Rīga был открыт объект городской среды, который символизирует рекорд самой маленькой цены в Латвии а, возможно, и в мире. Чтобы разглядеть художественный объект, символизирующий самую маленькую цену, установлены два увеличительных стекла: его размер в 23 раза меньше стандартного ценника — 15 мм по горизонтали и 8 мм по вертикали. Такой вот остроумный творческий символ новой инициативы долгосрочно низких цен.

Самое важное, что «синие цены» – не временная акция, а закрепленная на долгую перспективу вперед низкая цена. При этом, конечно, как всегда, будут и другие акции, позволяющие приобретать продукты и товары еще дешевле. Скажем,

– вареная колбаса Vārīta Doktordesa ar sieru WELL DONE, 300 г, –1.59 евро;

– куриные ножки (птица выращена без антибиотиков) Cāļa stilbi WELL DONE, 500 г, – 2.29 евро;

— кисло-сладкий томатный соус фруктами и овощами Saldskābā tomātu mērce ar augļu un dārzeņu gabaliņiem WELL DONE, банка 480 г, – 1,59 евро;

– куриный паштет Gardā vai Klasiskā cāļa pastēte ĶEKAVA , 120 г, – 0.79 евро;

— консервированный зеленый горошек WELL DONE, банка 400 г, — 1,19 евро;

— мороженое RŪJIENA mango sorbets, упаковка 500 г, — 3,79 евро;

— индюшатина горячего копчения Karsti kūpināta tītara fileja NOO, упаковка 105 г, — 1,69 евро;

— тушеная капуста Kāposti sautēti GARĪŠI, 700 г, — 2,39 евро;

– десерт, ватрушка с изюмом Biezpienmaize ar rozīnēm, 300 г, — 2.99 евро.

Ассортимент (мы привели лищь малую часть команды «синих») в любую минуту можно посмотреть на www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena

Как сэкономить с синими на… телевизор?

Скажем, сколько 180–граммовых пачек творога вы покупаете в неделю: допустим, две пачки на 7 дней. Раньше цена Well Done 9%–ной жирности была равна 1,34 евро. То есть в год вы тратили на творог 139,36 евро. Теперь этот же продукт «посинел» и стоит 0,89 евро: значит, ваши траты за 12 месяцев составят 92,56 евро. Чувствуете разницу? На одном твороге в вашем бюджете возникнет экономия, равная 46,80 евро.

Можно взять еще майонез Well Done Classic, баночка 390 г, которая стоила 2,39 евро. Будем считать, что двух таких банок вам хватает на месяц (у нас в стране любят майонез), — это 248,56 евро за год. «Синяя цена» именно этого продукта стала намного меньше — 1,89 евро, что попросит у вас 196,56 евро. Экономия очевидна, и она составляет 124,28 евро в год. На двух этих продуктах уже выходит 372,84 евро в год.

Понятно, у вас будет свой список покупок, свой бюджет и свои открытия. Ориентируясь на информацию в журнале MaximaLatvija и на сайте www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena

А если вы будете собирать корзинку из продуктов и товаров, обозначенных синими ценами? И добавлять туда те, что каждую неделю имеют акцию? Так можно сэкономить сотни евро — на отпуск, бытовую технику, развлечения. Планируйте покупки на неделю, ведите записи – это поможет экономить на продуктах, не теряя их качества, количества и многообразия.

Важно!

«Синие цены» не изменятся завтра и еще долгое-долгое время. Когда бы вы ни пришли в магазины Maxima Latvija, отмеченные ярко–васильковым цветом продукты (их видно сразу!) будут стабильны в обозначенной стоимости, не станут выше!

«Обьект «Самая маленькая цена» — это символический способ показать, что мы ежедневно заботимся о том, чтобы жителям Латвии были доступны товары по низким ценам. Согласно опросу, проведенному Maxima Latvija*, 53% респондентов отметили, что помимо краткосрочных акций в магазинах они хотели бы видеть больше товаров с неизменными ценами, что сделало бы покупки проще и более прогнозируемыми.

Поэтому в рамках новой инициативы Zila cena — zema cena мы снизили регулярные цены почти на 4 000 товаров в среднем на 22%, тем самым дав нашим покупателям возможность экономить и показав, что цена и качество могут идти рука об руку», — говорит руководитель отдела коммуникаций Maxima Latvija Лиене Дупате-Угале.

Среди «посиневших», то есть уменьшенных в цене товаров - все, что нужно каждый день для полноценного и разнообразного питания: «молочка», птица, мясо, деликатесы, консервы, оливковое масло, кофе, чай, шоколад, форелевая красная икра, черные и зеленые оливки, майонез, овощи–фрукты, хлеб, макароны, гречка, пельмени, консервированные огурчики, филе лосося, грецкие орехи и много еще чего.

В «синее» предложение включены продукты, соответствующие категориям продуктов известного меморандума Zemo cenu grozs («Корзинка низких цен»), а также ряд других важных для каждой семьи продуктов, товаров повседневного спроса и напитков. Чтобы покупателям было легче их распознавать, ценники на эти товары маркированы ярким синим цветом.

«В период, когда для латвийцев вопрос цен является весьма актуальным, мы нашли еще один способ обеспечения сниженных цен в повседневной торговле. Наша новая инициатива в дополнение к другим программам низких цен, учитывая широкий ассортимент и объем товаров, а также обширную доступность наших магазинов по всей Латвии, может стать еще одним шагом к снижению инфляции в стране.

Как лидеры рынка, мы надеемся, что данная инициатива окажет положительное влияние на рынок в целом», — говорит Эдвинс Лакстигала, директор по управлению категориями и закупкам Maxima Latvija.

Инициатива получила поддержку со стороны партнеров предприятия. Как сообщает пресс–служба Maxima Latvija, особенно большой интерес проявили именно местные партнеры, продукция которых уже теперь составляет более 60% от всего ассортимента товаров, включенных в ассортимент «синих цен».