Всем спасибо! - В Латвии официально вернули всю землю, отнятую коммунистами

Наша Латвия
Дата публикации: 28.01.2026
kasjauns.lv
Конец эпохи: в Латвии официально закрыли земельную реформу по возвращению собственности, отнятой во время оккупации.

Сразу после восстановления независимости Латвии в 1990-х годах была начата земельная реформа, и в этом году она завершена — в общей сложности процесс занял более 30 лет.

Констатация юридического факта завершения земельной реформы означает подтверждение того, что созданные для ее реализации земельные комиссии рассмотрели все земельные требования и приняли необходимые решения.

В январе 2026 года Кабинет министров принял подготовленное Государственной земельной службой распоряжение № 11 «О завершении земельной реформы в городе Тукумс Тукумского края». Это была последняя административная территория, где был установлен юридический факт завершения реформы, и таким образом земельная реформа завершена на всей территории Латвии.

Распоряжение Кабинета министров № 403 «О завершении земельной реформы в сельской местности Тукумского края» было принято 18 июля 2016 года, а 13 января 2026 года было принято распоряжение № 11 «О завершении земельной реформы в городе Тукумс Тукумского края». Тем самым земельная реформа завершена на всей административной территории Тукумского края.

Земельная реформа была начата для восстановления прав собственности на землю тем, у кого земельная собственность была отнята в период, когда Латвия была незаконно включена в состав СССР. Реформа включает распределение земли, возврат бывшим собственникам или их наследникам, а также предоставление свободной земли в пользование и приватизацию.

Начатая в 1990 году земельная реформа в Латвии предусматривала два основных этапа: подачу требований на землю и восстановление прав (установление юридического факта для требования и предоставления земли), а также практическую реализацию права собственности (кадастровые измерения земельных участков и внесение записей в земельные книги).

После завершения земельной реформы — то есть после принятия Кабинетом министров соответствующего распоряжения о завершении реформы в конкретной административной территории или во всех территориальных единицах края — установлен двухлетний срок, в течение которого нераспределенную в ходе реформы землю между собой распределяют государственные учреждения и самоуправления. При этом продолжаются кадастровые измерения земли, предоставленной для восстановления прав собственности, и ее внесение в земельную книгу.

По состоянию на 20 января 2026 года землю, возвращенную для восстановления прав собственности, еще не внесли в земельные книги почти 5440 бывших собственников земли или их наследников.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
