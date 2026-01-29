Несмотря на возможные оттепели в отдельные дни, в целом февраль в Латвии ожидается на несколько градусов холоднее обычного, свидетельствуют прогнозы, пишет ЛЕТА.

Согласно текущим данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первая неделя февраля в Латвии будет на восемь градусов холоднее нормы, вторая — примерно на пять градусов холоднее среднего показателя за 1991–2020 годы, а вторая половина месяца — приблизительно на два градуса ниже нормы. Таким образом, средняя температура воздуха в феврале прогнозируется на четыре градуса ниже климатической нормы.

Осадков в начале месяца ожидается очень мало, но их вероятность возрастёт после 5 февраля. Возможен не только снег, но и ледяной дождь. Также не исключаются усиление ветра и метели.

В первые две ночи февраля температура воздуха местами может опуститься до -30 градусов. В последующие дни мороз немного ослабнет, однако в течение месяца возможны новые волны холода.

Долгосрочные прогнозы нередко не сбываются. Например, опубликованные в декабре сезонные прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывали на то, что январь и февраль в Латвии и других частях Европы будут теплее нормы.