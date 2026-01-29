Из принципа. Общественные СМИ не будут показывать спортсменов России и Беларуси на Олимпиаде

Дата публикации: 29.01.2026
LETA
Во время предстоящих Зимних Олимпийских игр Латвийские общественные медиа (LSM) не будет освещать участие в них спортсменов России и Беларуси, сообщила руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле.

Она пояснила, что это предусмотрено внутренними руководящими принципами, разработанными LSM. В контенте LSM не будет информации о достижениях и результатах спортсменов стран-агрессоров, а также не будут показываться их индивидуальные выступления. Во время прямых трансляций в период таких стартов LSM будет использовать альтернативный контент, например, саморекламу или интервью с латвийскими спортсменами.

В исключительных случаях, когда формат соревнований или ход событий не позволяет полностью отделить освещение этих спортсменов, либо если существует иная редакционно обоснованная причина для их упоминания, создатели контента LSM будут чётко обозначать российских и белорусских спортсменов как представителей стран-агрессоров, указала Лочмеле.

В то же время она подчеркнула, что руководящие принципы разработаны с учётом различных возможных сценариев соревнований и при необходимости могут быть уточнены.

«Главная задача LSM — всесторонне освещать Зимние Олимпийские игры для латвийской аудитории: с прямыми трансляциями, оперативным новостным контентом, студийными программами, аналитическими обзорами, а также разнообразным оригинальным контентом на телевидении, радио и цифровых платформах», — пояснила Лочмеле.

Ранее сообщалось, что каналы TV3 Group также не будут информировать своих зрителей об участии в предстоящих Зимних Олимпийских играх спортсменов стран-агрессоров, выступающих в нейтральном статусе, сообщил агентству LETA директор спортивных программ Go3 Томс Цирценис.

Также сообщалось, что в сентябре прошлого года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам участие в Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо под нейтральным флагом.

Латвийский олимпийский комитет (LOK) не согласен с решениями Исполкома МОК, считая любое участие спортсменов, связанных со странами-агрессорами, в международных соревнованиях преждевременным и несоответствующим формату и сути Олимпийских игр.

В то же время, чтобы обеспечить участие латвийских спортсменов в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр, а также в других международных соревнованиях, LOK разработал рекомендации для латвийских спортсменов и представителей делегации Латвии по взаимодействию с этими спортсменами.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
