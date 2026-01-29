Сильные морозы идут на Латвию и жителям лучше заранее подготовиться.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о сильных морозах в ночь на пятницу.

Синоптики предупреждают, что ночью и утром в пятницу в центральных и восточных регионах Латвии ожидаются сильные морозы. Температура воздуха опустится до -20, -24 градусов.

Как сообщалось, следующие несколько дней в Латвии также ожидаются очень холодными. Температура воздуха может опуститься до -27 градусов в ночь на субботу и до -29 градусов в ночь на воскресенье.