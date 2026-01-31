В настоящий момент главным приоритетом для жилого дома на улице Баускас в Риге, пострадавшего в результате взрыва, является обеспечение безопасности и демонтаж опасных конструкций, сообщил агентству LETA представитель дома Андрис Виксе.

Без выполнения этих работ невозможно продолжать полицейское расследование и обеспечить безопасную работу строителей.

Жители договорились об охране здания и использовании средств накопительного фонда для укрепительных работ в пределах финансовых возможностей. В то же время, по словам Виксе, собственными силами и средствами накопительного фонда дом не в состоянии обеспечить выполнение этих работ. После демонтажа опасных конструкций владельцам предстоит решить вопрос объёма восстановления, сроков и модели финансирования. Параллельно ищутся дополнительные источники финансирования, включая пожертвования и другие формы поддержки.

Полномочный представитель дома отметил, что дальнейшее восстановление здания будет длительным и сложным процессом, сроки которого сейчас точно определить невозможно.

На первом этапе предусмотрен демонтаж опасных конструкций и стабилизация здания, однако продолжительность работ будет зависеть от ситуации, и точный график пока не определён. Решение о будущем дома можно будет принимать после повторной технической оценки.

Как сообщалось ранее, согласно заключению сертифицированного строительного эксперта, пострадавшее в результате взрыва жилое здание на улице Баускас технически подлежит восстановлению. Самоуправление пообещало профинансировать демонтаж опасных конструкций и предоставить поддержку на ремонт квартир до 10 000 евро на каждую, однако решение о восстановлении здания должно быть принято собранием совладельцев квартир.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл 2 января из-за незаконно повреждённого газопровода. В результате обрушились верхние этажи и крыша здания, жильцы были эвакуированы, несколько человек получили травмы, двое погибли.