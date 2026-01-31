Почти 39 тысяч консультаций: кому чаще всего служба занятости помогала с карьерой

Дата публикации: 31.01.2026
В прошлом году Государственное агентство занятости (ГАЗ) предоставило зарегистрированным в статусе безработного или соискателя 38 892 карьерные консультации, сообщает агентство LETA со ссылкой на ГАЗ.

Лицам, подверженным риску безработицы, было оказано 2489 консультаций. Молодёжь в возрасте до 24 лет получила 4986 консультаций, а клиенты старше 50 лет — 13 835.

Также такие консультации в прошлом году были предоставлены людям с инвалидностью 4066 раз, а гражданам Украины — 635 раз.

Карьерные консультации проводятся с учётом интересов, способностей и потребностей конкретного клиента, а также с ориентацией на тенденции рынка труда.

Карьерные консультанты предоставляют информацию и о наиболее подходящих для клиента услугах и мероприятиях ГАЗ.

Карьерные консультации ГАЗ адаптированы к различным целевым группам по всей Латвии, в том числе зарегистрированным безработным, соискателям, занятым лицам, молодёжи, людям с инвалидностью, а также гражданам Украины, покинувшим страну из-за войны и получившим право на трудоустройство в Латвии.

При консультировании клиентов с низким уровнем образования приоритет отдается рекомендациям по обучению в учреждениях, предлагающих аккредитованные и лицензированные программы профессионального образования.

ГАЗ предлагает широкий спектр бесплатных услуг карьерной поддержки, чтобы помочь жителям принимать обоснованные решения в сфере занятости, образования и профессионального развития. Консультации доступны индивидуально и в группах, очно и дистанционно.

Записаться на карьерные консультации, а также получить подробную информацию о них можно в разделе «Карьерные консультации» на сайте ГАЗ.

Кроме того, в рамках проекта Европейского фонда восстановления «Развитие навыков у взрослых» ГАЗ разработало и предлагает онлайн-инструмент для прохождения карьерных тестов, доступный на сайте testi.ekarjera.lv. На платформе можно пройти тесты «Оценка навыков» и «Оценка навыков для работы в разных условиях».

В разделе «Э-обучение» портала резюме и вакансий ГАЗ пользователям доступны бесплатные курсы «Как разработать эффективную стратегию поиска работы» и «Подготовка мотивационного письма и к собеседованию». Эти курсы были разработаны в рамках проекта ЕСФ+ «Поддержка образования безработных».

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
