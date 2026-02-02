Январские счета за отопление для жителей крупнейших латгальских городов будут значительно выше, так как погода за окном не похожа на прошлые зимы.

Как заявили муниципальные предприятия теплоснабжения Даугавпилса, Резекне и Лудзенского края, до сих пор больше средств вкладывались в котельные, но в будущем следует сосредоточиться на ремонте теплотрасс и утеплении домов.

"В данный момент кризиса в энергетике нет", - согласились с заявлением премьер-министра Эвики Силини руководители "Daugavpils siltumtīkli" и "Rēzeknes siltumtīkli" Гунтарс Гогулис. Зависимость от природного газа преодолена, но именно в таких погодных условиях, при сильном морозе, необходимо использовать и его. Наиболее востребованным топливом в настоящее время является древесная щепа.

Душкевича отметила, что мелким производителям тепла менее выгодно покупать топливо, чем крупным: "Им [поставщикам древесной щепы] проще отдать весь свой объем в одном месте, чем затем распределять его по всей Латгале. Поэтому я предполагаю, что мы, вероятно, получим эту щепу немного дешевле, чем другие самоуправления.

С этим согласен представитель "Ludzas novada sabiedriskie pakalpojumi" Юрис Воркалис. Хотя тарифы на отопление в Латгале в этом году не самые высокие по сравнению с другими городами в Латвии, на сумму счета также повлияет готовность инфраструктуры, в том числе утеплены ли многоквартирные дома и как именно. "Это довольно дорогое удовольствие для Латгальского региона, и не каждый второй дом может себе это позволить, - сказал Воркалис, - мы знаем настроение и отношение людей, а также их платежеспособность". Однако даже если жильцы не готовы полностью реновировать весь дом, значительное снижение теплопотерь будет достигнуто за счет утепления наружных стен или чердаков, замены окон и дверей на лестничных клетках.

В Резекне и Даугавпилсе отметили, что нужно реновировать теплотрассы. "Этим летом мы вложили довольно много ресурсов в предотвращение аварий, потому что трассы стареют", - сказал Гогулис.