Латгальские поставщики тепла кризиса нет, но счета будут большие 0 246

Дата публикации: 02.02.2026
Rus.lsm.lv
Январские счета за отопление для жителей крупнейших латгальских городов будут значительно выше, так как погода за окном не похожа на прошлые зимы.

Как заявили муниципальные предприятия теплоснабжения Даугавпилса, Резекне и Лудзенского края, до сих пор больше средств вкладывались в котельные, но в будущем следует сосредоточиться на ремонте теплотрасс и утеплении домов.

"В данный момент кризиса в энергетике нет", - согласились с заявлением премьер-министра Эвики Силини руководители "Daugavpils siltumtīkli" и "Rēzeknes siltumtīkli" Гунтарс Гогулис. Зависимость от природного газа преодолена, но именно в таких погодных условиях, при сильном морозе, необходимо использовать и его. Наиболее востребованным топливом в настоящее время является древесная щепа.

Душкевича отметила, что мелким производителям тепла менее выгодно покупать топливо, чем крупным: "Им [поставщикам древесной щепы] проще отдать весь свой объем в одном месте, чем затем распределять его по всей Латгале. Поэтому я предполагаю, что мы, вероятно, получим эту щепу немного дешевле, чем другие самоуправления.

С этим согласен представитель "Ludzas novada sabiedriskie pakalpojumi" Юрис Воркалис. Хотя тарифы на отопление в Латгале в этом году не самые высокие по сравнению с другими городами в Латвии, на сумму счета также повлияет готовность инфраструктуры, в том числе утеплены ли многоквартирные дома и как именно. "Это довольно дорогое удовольствие для Латгальского региона, и не каждый второй дом может себе это позволить, - сказал Воркалис, - мы знаем настроение и отношение людей, а также их платежеспособность". Однако даже если жильцы не готовы полностью реновировать весь дом, значительное снижение теплопотерь будет достигнуто за счет утепления наружных стен или чердаков, замены окон и дверей на лестничных клетках.

В Резекне и Даугавпилсе отметили, что нужно реновировать теплотрассы. "Этим летом мы вложили довольно много ресурсов в предотвращение аварий, потому что трассы стареют", - сказал Гогулис.

#энергоэффективность #отопление #энергетика #инфраструктура #реновация #Латгалия #тарифы
