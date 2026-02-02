В ночь на понедельник и утром на 12 метеостанциях и в аэропорту Риги был побит рекорд холода 2 февраля, установлен также национальный рекорд, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

Самая низкая температура воздуха ночью была зафиксирована в Стальгене, у метеостанции «Елгава», — минус 31,7 градуса. Предыдущий рекорд для 2 февраля составлял минус 30,8 градуса и был зарегистрирован в 2012 году в Зосены.

Следует учитывать, что рекорды 2 февраля считаются «скромнее» по сравнению с другими датами начала месяца. К примеру, рекорд 1 февраля в Латвии составляет минус 41,1 градуса, а 8 февраля и за весь год — минус 43,2 градуса; оба зафиксированы в Даугавпилсе в 1956 году.

Местные температурные рекорды в понедельник были побиты не только в Елгаве, но и на метеостанциях в Бауске, Дагде, Даугавпилсе, Добеле, Лиепае, Мерсрагсе, Павилосте, Руцаве, Салдусе, Скривери и Стенде.

Это первые побитые температурные рекорды в Латвии в этом году и первые рекорды холода с августа прошлого года.

В восемь утра температура воздуха в сети наблюдений ЛЦОСГМ варьировалась от минус 8,4 градуса в Даугавгриве и минус 10 градусов на Колке до минус 27,5 градусов на метеостанции в Даугавпилсе и минус 29,5 градусов в Стальгене.

Согласно данным компании «Latvijas Valsts ceļi», самой низкой температурой ночью и утром были минус 28–29 градусов во многих местах в западной и центральной частях страны, а также местами в окрестностях Цесиса и Екабпилса.

На востоке страны утро оказалось в целом теплее, чем в западной и центральной части Латвии — там дул слабый северо-западный ветер, а небо местами было затянуто облаками. Между тем в Литве мороз местами достигал 34 градусов.

Качество воздуха в основном от посредственного до плохого. Местами наблюдаются дымка и иней.

В Риге — ясное небо, северный ветер со скоростью 2–8 м/с, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха — минус 8 градусов в Даугавгриве и минус 15 градусов в центре города. На рассвете в аэропорту Риги при полном штиле было зафиксировано минус 25 градусов.

Ранним утром в аэропорту Риги температура опустилась до минус 26 градусов, побив рекорд 2 февраля 2012 года, когда столбик термометра показывал минус 23,8. Также в аэропортах Лиепаи и Вентспилса мороз достиг 25 градусов.

Максимальная температура воздуха в воскресенье по данным сети ЛЦОСГМ составила от минус 8,4 градуса на Колке до минус 17,6 в Дагде.

Самая высокая температура воздуха в Европе 1 февраля была +20 градусов в Испании и Греции, +22 на Кипре. Самая низкая — минус 34 градуса в Литве и Финляндии, а также минус 39 на севере России.

В понедельник будет светить солнце, в Рижском заливе усилится ветер

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Более облачным день будет на востоке страны, где возможен небольшой снег.

Будет дуть слабый северный ветер, после полудня в Рижском заливе порывы достигнут 16 метров в секунду. Под воздействием ветра на юге залива начнут формироваться ледяные нагромождения; во вторник и в последующие дни лёд будет продвигаться к побережью Курземе.

Северный ветер принесёт немного более тёплый воздух — днём в понедельник температура повысится до -9..-14 градусов, на побережье и на севере Курземе — до -5..-8 градусов.

В Риге ожидается солнечная и сухая погода. В течение дня северный ветер усилится, вечером на побережье залива ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до -6 градусов.

Погоду определяет антициклон, в России находится циклон. Атмосферное давление на уровне моря — от 1022 гектопаскалей на востоке Латгале до 1029 гектопаскалей в Северной Курземе.

Среднесуточная температура воздуха опустилась почти на 15 градусов ниже нормы

В воскресенье среднесуточная температура воздуха в Латвии понизилась до -18,4 градуса, что на 14,7 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Климатическая норма для 1 февраля — средняя температура за период 1991–2020 годов — составляет -3,7 градуса.

Самая низкая среднесуточная температурная норма в Латвии — до -4,0 градусов — наблюдается в период с 22 по 26 января, а также 6 февраля.

Самая низкая температура, зарегистрированная на метеостанциях страны в последние сутки, составила -32,8 градуса утром в последний день января на востоке Даугавпилса у водохранилища Ругелю.