Ледоход в этом году будет сопровождаться повышенным риском ледовых заторов и наводнений, однако большое значение будут иметь погодные условия весной, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

Если в бассейнах рек будут большие скопления снега, а весна окажется теплой и дождливой, ледоход и затопление территорий могут произойти стремительно, что станет самым неблагоприятным вариантом, отметила гидролог-методист метеоцентра Лига Клинтс.

Постепенное наступление весны позволит паводку пройти без существенных негативных последствий.

Из-за сильных морозов лед на реках образовался на протяженных участках, и в нескольких местах уже образовались уплотнения льда, которые повысили уровень воды. В настоящее время продолжительные морозы идут на пользу, так как уровень воды постепенно понижается, а скопления шуги вымываются. Широкая кромка льда в Рижском заливе также может затруднить сход льда из рек.

Формирование ледовых заторов наиболее вероятно в верхнем течении Лиелупе на участке от слияния рек Муса и Мемеле до слияния рек Лиелупе и Сесава, а также на участке Даугавы от Нереты до Айвиексте.

Как отметила Клинтс, выходить на лед опасно, так как реки замерзали постепенно и лед в основном имеет неравномерную толщину. На реках толщина льда составляет от 11 до 43 сантиметров, на озерах - до 33 сантиметров.