Как пояснили в компании, по техническим причинам был отменён поезд Тукумс II (в 5:46) – Рига (в 7:29). С учётом того, что на линии Тукумса и на станции Земитаны в настоящее время ведутся ремонтные работы и ограничена доступность путей, любые сбои в движении одного поезда влияют и на следующие рейсы.

Кроме того, чтобы обеспечить пассажирские перевозки, на участках Рига–Приедайне и Рига–Елгава утром в понедельник были задействованы дизельные поезда.

Согласно данным на сайте «Pasažieru vilciens», поезд Слока (в 9:50) – Рига (в 10:29) идёт с опозданием примерно на десять минут. Одновременно на маршруте Слока–Тукумс II назначен автобус, который отправится от станции Слока примерно в 10:00.

Поезд Рига (в 9:39) – Айзкраукле (в 10:57) идёт с опозданием около 25 минут, а поезд Рига (в 9:00) – Тукумс II (в 10:44) опаздывает примерно на 15 минут.

Поезд Тукумс II (в 8:59) – Рига (в 10:29) отменён на участке Тукумс II–Слока, а поезд Рига (в 8:00) – Тукумс II (в 9:44) отменён на участке Слока–Тукумс II.