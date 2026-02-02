Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Железнодорожное сообщение по-прежнему нарушено 0 1431

Наша Латвия
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Железнодорожное сообщение по-прежнему нарушено
ФОТО: LETA

Утром в понедельник железнодорожное сообщение в Латвии по-прежнему оставалось нарушенным, свидетельствует опубликованная информация компании AS «Pasažieru vilciens», работающей под брендом «Vivi», пишет LETA.

Как пояснили в компании, по техническим причинам был отменён поезд Тукумс II (в 5:46) – Рига (в 7:29). С учётом того, что на линии Тукумса и на станции Земитаны в настоящее время ведутся ремонтные работы и ограничена доступность путей, любые сбои в движении одного поезда влияют и на следующие рейсы.

Кроме того, чтобы обеспечить пассажирские перевозки, на участках Рига–Приедайне и Рига–Елгава утром в понедельник были задействованы дизельные поезда.

Согласно данным на сайте «Pasažieru vilciens», поезд Слока (в 9:50) – Рига (в 10:29) идёт с опозданием примерно на десять минут. Одновременно на маршруте Слока–Тукумс II назначен автобус, который отправится от станции Слока примерно в 10:00.

Поезд Рига (в 9:39) – Айзкраукле (в 10:57) идёт с опозданием около 25 минут, а поезд Рига (в 9:00) – Тукумс II (в 10:44) опаздывает примерно на 15 минут.

Поезд Тукумс II (в 8:59) – Рига (в 10:29) отменён на участке Тукумс II–Слока, а поезд Рига (в 8:00) – Тукумс II (в 9:44) отменён на участке Слока–Тукумс II.

Читайте нас также:
#поезда #Латвия #транспорт #пассажирские перевозки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Много ли россиян и белоруссов работают на стратегических предприятиях Латвии?
Изображение к статье: Не выдержал: старенький ледокол «Varma» отправился колоть лёд в Рижском заливе
Изображение к статье: В Латвии строят площадки для размещения бронетехники
Изображение к статье: Ковид отступает, грипп наступает: сотни жителей Латвии попали в больницы, восемь – скончались

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео