«Если следовать поверью “каково 1 декабря, такова и зима”, то февраль должен быть с умеренными морозами и количеством осадков, соответствующим норме месяца. В свою очередь, 20 августа и 27 декабря предвещают богатый осадками Сретенский месяц (февраль)... Также шишки на верхушках елей, по которым ещё летом можно было сделать вывод, что зима будет суровее во второй половине, снижают вероятность тёплого февраля», — говорит Вилис Букшс.

Он отмечает, что месяц метелей в этом году, по всей видимости, будет в основном с небольшими и умеренными морозами. Дни с температурой около нуля будут быстро сменяться морозными днями. По его словам, во второй половине февраля, в новолуние (17 февраля), возможны дни с оттепелями. В конце февраля, на растущей луне (24 февраля), в солнечные дни мы, возможно, почувствуем и первые весенние намёки — когда снег уже будет пахнуть весной. Но до настоящей весны ещё далеко.

«В целом февраль будет близок к средним многолетним показателям как по осадкам, так и по температуре. Снежный покров никуда не исчезнет, а местами даже увеличится», — прогнозирует исследователь природных примет.