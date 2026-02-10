Жители постепенно начинают получать счета за отопление за январь, когда в Латвии стояли крепкие морозы. Многие с тяжёлым вздохом признают — счета больно «бьют» по семейному бюджету… Тем временем правительство продолжает искать способ, как с помощью жилищного пособия поддержать тех, для кого счета могут стать непосильным бременем, сообщают Новости TV3.

Этот январь запомнится как один из самых холодных за последние годы: продолжительные морозы, минусовая температура даже днём и отопление, которое во многих местах работало без остановки. Поэтому в феврале люди открывают счета за январь без иллюзий, но с тяжёлым вздохом. Вопрос уже не в том, будут ли они большими, а в том — насколько большими?

Опрошенные Новостями TV3 жители отметили, что резко возросшие счета заставят пересматривать семейный бюджет.

«Где-то 200 евро за трёхкомнатную квартиру. (TV3: А в процентном соотношении — насколько счёт выше, чем в предыдущие месяцы?) В декабре было 130 евро, но я на ночь отключала. Экономила. А в январе — днём и ночью топила. Что, дочка, тут говорить? Ну, тяжело, тяжело. (TV3: Как собираетесь платить? Кто-то поможет?) Я живу с дочкой, но плачу сама», — рассказывает жительница Мара.

«Нет, мне такие счета не нравятся. (TV3: Так всё-таки больше?) Вдвое — было 90 евро, теперь уже 170. Да, значительно больше. Я была удивлена, не ожидала такого счёта», — говорит Илонда.

«Мороз ощущается, мороз ощущается… Так как отопление основано на электричестве, счёт очень “красивый”», — отмечает один из опрошенных жителей.

Ещё одна пенсионерка в беседе с TV3 говорит: «Сколько будет — столько будет. Стараться буду без долгов. (TV3: Может, попробуете подать на пособие?) Нет, нет… У меня никаких льгот нет. (TV3: Сами попытаетесь оплатить?) Конечно, да! Для того ведь и есть “богатый” пенсионер, что тут говорить. Если будет 300 евро — будет 300. В прошлом месяце было 200 евро».

Многим семьям может быть трудно покрыть расходы на отопление. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) предложил увеличить коэффициент при расчёте жилищного пособия, призвав правительство выделить дополнительные 10 миллионов евро для поддержки уязвимых групп населения.

«Одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи. В целом это может быть ещё около 4000 жителей, которые получат право на эту помощь», — перечисляет Узулниекс.

В прошлом году жилищное пособие в Латвии получили 30 000 человек. Если коэффициенты будут увеличены, количество получателей может достичь 34 000. Министр предлагает ввести изменения в расчётах жилищного пособия с января по конец апреля.

«Гарантированный минимальный доход в стране составляет 187 евро. Если в семье три человека, сумма умножается на три и затем ещё раз на увеличенный коэффициент. Одинокий пенсионер с двумя членами семьи — эта сумма составляет 550 евро, и если после оплаты счёта остаётся меньше этой суммы, можно претендовать на пособие», — поясняет Узулниекс.

Жилищное пособие может быть назначено и без статуса нуждающегося или малоимущего. В случае затруднений с оплатой расходов на жильё рекомендуется обращаться в социальную службу самоуправления. Между тем в отдельных самоуправлениях не будут начисляться штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей до установленного срока.