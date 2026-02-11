При подаче годовой декларации о доходах у части жителей в этом году переплата налога может не образоваться или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщает Служба государственных доходов (СГД, VID).

Это связано с изменениями в применении налогов и льгот в течение года, а не с ошибками в декларации или в Электронной системе декларирования (EDS).

Что изменилось — почему раньше был возврат, а в этом году его нет?

В 2025 году был отменён дифференцированный (прогнозируемый) необлагаемый минимум и вместо него установлен единый фиксированный необлагаемый минимум — 510 евро в месяц, независимо от размера дохода.

Благодаря этому в 2025 году подоходный налог с населения удерживался из заработной платы более точно уже в течение каждого месяца, поэтому по итогам года у части жителей переплата не образуется — разницы в налогах, которая раньше возникала, в этом году может не быть.

Подоходный налог применялся более точно уже в течение года, поэтому при подаче годовой декларации сумма к возврату может не сформироваться.

Означает ли это, что произошла ошибка?

Нет. Если в декларации указано, что переплата налога не образовалась, это само по себе не означает ошибку. Это может быть нормальным результатом расчёта налога.

Нужно ли всё равно подавать декларацию?

Да, годовую декларацию о доходах подавать необходимо. Если человек платил подоходный налог и хочет вернуть его часть, приложив чеки за оправданные расходы, либо если у него есть обязанность подать декларацию (например, зарегистрирована хозяйственная деятельность или в течение года помимо зарплаты получены другие декларируемые доходы), декларацию подавать обязательно.