В этом году при подаче декларации о доходах денег может не быть. Объясняет СГД 0 8737

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: В этом году при подаче декларации о доходах денег может не быть. Объясняет СГД

При подаче годовой декларации о доходах у части жителей в этом году переплата налога может не образоваться или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщает Служба государственных доходов (СГД, VID).

Это связано с изменениями в применении налогов и льгот в течение года, а не с ошибками в декларации или в Электронной системе декларирования (EDS).

Что изменилось — почему раньше был возврат, а в этом году его нет?

В 2025 году был отменён дифференцированный (прогнозируемый) необлагаемый минимум и вместо него установлен единый фиксированный необлагаемый минимум — 510 евро в месяц, независимо от размера дохода.

Благодаря этому в 2025 году подоходный налог с населения удерживался из заработной платы более точно уже в течение каждого месяца, поэтому по итогам года у части жителей переплата не образуется — разницы в налогах, которая раньше возникала, в этом году может не быть.

Подоходный налог применялся более точно уже в течение года, поэтому при подаче годовой декларации сумма к возврату может не сформироваться.

Означает ли это, что произошла ошибка?

Нет. Если в декларации указано, что переплата налога не образовалась, это само по себе не означает ошибку. Это может быть нормальным результатом расчёта налога.

Нужно ли всё равно подавать декларацию?

Да, годовую декларацию о доходах подавать необходимо. Если человек платил подоходный налог и хочет вернуть его часть, приложив чеки за оправданные расходы, либо если у него есть обязанность подать декларацию (например, зарегистрирована хозяйственная деятельность или в течение года помимо зарплаты получены другие декларируемые доходы), декларацию подавать обязательно.

#налоги #декларация #доходы #необлагаемый минимум #расходы
Видео