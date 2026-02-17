Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Раивиса Акменьлаукса 1991 года рождения, который в понедельник вечером вышел из Латвийского инфектологического центра в Риге на улице Линэзера, 3, и не вернулся, сообщили агентству ЛЕТА в правоохранительных органах.

Мужчина покинул стационар около 18.00.

Он высокого роста, с темными волосами, темной бородой, с выраженно желтоватым оттенком кожи. Был одет в синий джемпер, серые брюки и серые тапочки.

Государственная полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и откликнуться всех, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 112.