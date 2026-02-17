Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция разыскивает мужчину, самовольно покинувшего Инфектологический центр 0 993

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция разыскивает мужчину, самовольно покинувшего Инфектологический центр
ФОТО: пресс-фото

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Раивиса Акменьлаукса 1991 года рождения, который в понедельник вечером вышел из Латвийского инфектологического центра в Риге на улице Линэзера, 3, и не вернулся, сообщили агентству ЛЕТА в правоохранительных органах.

Мужчина покинул стационар около 18.00.

Он высокого роста, с темными волосами, темной бородой, с выраженно желтоватым оттенком кожи. Был одет в синий джемпер, серые брюки и серые тапочки.

Государственная полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и откликнуться всех, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 112.

Читайте нас также:
#Рига #полиция #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео