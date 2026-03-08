В торговых центрах платные туалеты уже не редкость, однако посетители не всегда готовы к неудобным сюрпризам — иногда для оплаты требуют точную сумму монетами без возможности получить сдачу.
Как возмущённо написал Янис в сети X, вместо ожидаемого облегчения его встретила неприятная ситуация — оплатить можно только монетами по 20 или 10 центов.
«Когда в надежде на облегчение уже прошёл километр по извилистым коридорам торгового центра, а тебя встречает вот это. Если нет монеты 20 или 10 центов — сам виноват. Хоть бы в аду сгорели установщики таких туалетов», — не скрывает своего раздражения Янис в сети X.
Он добавляет, что «не так уж и больно платить. Речь о том, что оплата только монетами по 20 и 10 центов, и узнаёшь об этом, когда у тебя уже почти полные штаны».
Kad cerībā uz atvieglojumu esi jau nogājis kilometru pa tirdzniecības centra līkločiem, tad tevi sagaida šis. Ja nav 20 vai 10 centu monēta, pats vainīgs. Kaut elle sadegtu šādu tualešu ierīkotāji. pic.twitter.com/EWpndu0TJM— Jānis Pastars (@djjapanis) March 4, 2026
