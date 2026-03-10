Не были ли покупатели билетов введены в заблуждение? Такой вопрос вызывает уже ставший скандально известным концерт “Manai dzimtenei” (Моей родине). Изначально организаторы связывали его с именем Раймонда Паулса, однако сам маэстро от этого мероприятия дистанцировался. Хотя концерт, как утверждается, всё же состоится, некоторые покупатели уже объединились и готовятся к судебным разбирательствам, сообщают Новости ТВ3.

"Моя семья приобрела четыре билета по 60 евро. Это 240 евро", - юрист Гундар Удрис готовится обратиться в суд. По его словам, организаторы мероприятия ввели людей в заблуждение, изначально создав впечатление, что концерт пройдёт с участием маэстро Раймонда Паулса.

"Когда мы тогда зашли на сайт Biļešu paradīze, увидели, что за роялем сидит Раймонд Паулс, в названии — Раймонд Паулс. Праздник песни… В этом случае налицо введение в заблуждение. А потом Раймонд Паулс заявляет, что дистанцируется от мероприятия, и люди уже не хотят посещать этот концерт", — рассказывает Удрис.

Юрист намерен представлять в суде как минимум десять покупателей билетов — членов семьи и других людей, требуя вернуть уплаченные деньги. Ранее они обращались к организаторам концерта, однако ответа не получили. В свою очередь продавец билетов письменно указал, что мероприятие не отменено, поэтому билеты обратно не принимаются.

Хотя вокруг концерта “Manai dzimtenei” по-прежнему сохраняется неопределённость, официально он пока не отменён. Это означает, что в июле — на Большой эстраде в Межапарке — всё же может состояться какое-то мероприятие, однако до конца не ясно, какой именно концерт это будет.

Организаторы концерта в понедельник отказались от интервью ТВ3, пообещав предоставить более подробную информацию в ближайшее время. Они также подтвердили, что концерт состоится и сейчас над его подготовкой ведётся активная работа.

Несколько заявлений и ряд телефонных звонков от покупателей билетов получил также Центр защиты прав потребителей (PTAC).

"Если потребители в момент покупки билетов видели в программе этих артистов и для них это было важно, им следует обращаться к организаторам и решать ситуацию", — отмечает представитель PTAC Эдите Дрозда.

В PTAC пока следят за ситуацией и отмечают, что до сих пор не было оснований предпринимать какие-либо конкретные действия.

"На данный момент мероприятие существует, билеты продаются, и нет оснований утверждать, что оно не состоится. Если ситуация ухудшится — если концерт отменят, деньги должны быть возвращены; если изменят программу, потребителям следует обращаться к организаторам. Но будем надеяться, что мероприятие всё-таки состоится".

Тем временем некоторые покупатели билетов обращают внимание на то, что у концерта несколько организаторов, и такая структура вызывает вопросы о том, кто именно несёт ответственность.