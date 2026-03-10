Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Молоко - за вредность: Rimi просит покупателей вернуть популярный продукт 1 8949

Наша Латвия
Дата публикации: 10.03.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Молоко - за вредность: Rimi просит покупателей вернуть популярный продукт

Сеть розничных магазинов Rimi просит покупателей в Латвии вернуть в магазины указанные ниже продукты. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте торговой сети.

Свежeе молоко «Zemturi 3,6%» 1,5 л — EAN-код 4751013220218, срок годности: 09.03.2026, 10.03.2026, 11.03.2026.

Свежeе молоко «Zemturi 3,6%» 0,75 л — EAN-код 4751013220188, срок годности: 09.03.2026, 10.03.2026, 11.03.2026.

Причина отзыва: возможное микробиологическое загрязнение.

Возврат товара: если вы приобрели указанный продукт с данным сроком годности, просьба вернуть его в ближайший магазин Rimi до 23 марта 2026 года. Необходимо предъявить чек о покупке. Взамен покупателю будет возвращена стоимость товара.

×
Читайте нас также:
#Латвия #молоко #Rimi
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
1
2
13
2
5

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео