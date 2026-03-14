В субботу по всей стране был обновлен рекорд максимальной температуры воздуха для 14 марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет ЛЕТА.

Температурный рекорд побит на всех 25 станциях наблюдений. Самая высокая температура воздуха к 15:00 составила +17,1 градуса в Лиепае.

В Айнажи, Лиепае, Павилосте, Руцаве, Скулте и Вентспилсе обновлен не только рекорд 14 марта, но и рекорд второй декады месяца.

Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха для 14 марта в Латвии составлял +13,6 градуса и был зафиксирован в 1972 году в Риге.

В этом месяце у 10 дней были побиты температурные рекорды, всего обновлено 97 рекордов. Еще шесть температурных рекордов были превышены 28 февраля.