Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во всех станциях наблюдений побит температурный рекорд 14 марта 0 415

Наша Латвия
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во всех станциях наблюдений побит температурный рекорд 14 марта

В субботу по всей стране был обновлен рекорд максимальной температуры воздуха для 14 марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет ЛЕТА.

Температурный рекорд побит на всех 25 станциях наблюдений. Самая высокая температура воздуха к 15:00 составила +17,1 градуса в Лиепае.

В Айнажи, Лиепае, Павилосте, Руцаве, Скулте и Вентспилсе обновлен не только рекорд 14 марта, но и рекорд второй декады месяца.

Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха для 14 марта в Латвии составлял +13,6 градуса и был зафиксирован в 1972 году в Риге.

В этом месяце у 10 дней были побиты температурные рекорды, всего обновлено 97 рекордов. Еще шесть температурных рекордов были превышены 28 февраля.

Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #рекорды #аномалия #температура #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео