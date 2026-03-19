Она прогнозирует, что дальнейшее развитие ситуации будет «не столь благоприятным», поскольку, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), 14 000 детей в возрасте до 17 лет не получили ни одной прививки против кори.

Специалист подчеркнула, что это очень заразное и серьёзное заболевание, которое распространяется через дыхательные пути больного, попадает в воздух и может сохраняться до двух часов. Больной остаётся заразным длительное время, пояснила Розентале.

По её оценке, ситуация серьёзная, но ожидаемая, поскольку в Европе на протяжении последних десяти лет по разным причинам, в значительной степени из-за недостаточного охвата вакцинацией, наблюдаются вспышки кори.

Как уже сообщалось, в Латвии зарегистрирована первая вспышка кори с 2018 года. До 17 марта зарегистрировано пять случаев кори, в том числе три лабораторно подтверждённых — два у школьников и один у взрослого, а также два подозрительных случая у школьников, результаты лабораторных исследований по которым ещё ожидаются. Все зарегистрированные случаи эпидемиологически связаны между собой.

Как ранее сообщила агентству LETA представитель ЦПКЗ Илзе Удре, число выявленных контактных лиц очень велико — не менее 800 человек. Это как контактные лица, установленные в образовательных учреждениях, так и вне их — в семьях пациентов, на публичных мероприятиях, в международном транспорте и в других местах.

Удре также признала, что риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди невакцинированных лиц, оценивается как высокий. При этом невозможно установить всех контактных лиц, особенно случайные контакты в общественных местах.

ЦПКЗ установил, что один из инфицированных перемещался автобусом «Ecolines» по маршруту Рига—Гулбене—Рига. 13 марта человек выехал из Рижского автовокзала в 8:00 в Гулбене, а 15 марта в 13:50 отправился из Гулбенского автовокзала обратно в Ригу.

ЦПКЗ призывает всех пассажиров, которые ехали указанными рейсами, связаться с эпидемиологами центра по круглосуточному телефону 67 271 738 или по электронной почте [email protected], чтобы оценить возможный риск заражения и получить рекомендации по дальнейшим действиям.