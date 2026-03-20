Несколько десятков мусульман отправляющих намаз на улице Илукстес в рижском микрорайоне Плявниеки вызвал целый переполох в латышских соцсетях.

Как сообщал bb.lv, сегодня в сети появилась несколько видео, сделанных рижанами, на которых зафиксирована массовая молитва мусульман на пешеходном тротуаре в Плявниеках. Приведем некоторые комментарии к постам с этими видео:

Лато Лапса: Я много путешествовал по миру, многое повидал и написал около десяти книг о путешествиях. У меня есть только одно, что сказать: все люди хорошие, но в мире есть две смертельные болезни. Все формы коммунизма и эта. Если их допустить, обе можно вылечить только одним способом. Лучше их не допускать.

Айварс Юркалнс: Есть ли примеры успешного лечения за последние сто лет? Насколько мне известно, эти болезни всегда побеждают. Потому что их загоняют в истощенные и отсталые общества. Латвия, потерявшая более 30% наиболее активной части общества и разрушившая систему образования, именно такая страна.

Илзе: Нам срочно необходимо согласовать допустимые публичные проявления ислама в Латвии. Разрешаем ли мы ношение мусульманскими женщинами головных платков? Где? Везде? Ограничиваем ли мы и запрещаем ли их в школах, государственных учреждениях, вооруженных силах и т. д.? Разрешаем ли мы такие молитвы? Запрещаем ли мы их?

Янис Кукайнис: Это нужно немедленно остановить! Госполиция и Полиция самоуправления – с кем это было согласовано?!? Это открытая агрессия против местного населения и нашей культуры!!!

Dziparins82: Они не делают ничего плохого, не пьют, не курят и усердно работают на стройке, в отличие от местных бездельников и пьяниц!

Сусурис: Репатриируйте всех! Если бы вы выяснили, почему и как долго они здесь находятся, открылись бы чудеса!

Кристина Янсоне: Они могут делать всё, что хотят, в своей стране, но Латвия — христианская страна (страна, свободная от других религий).

Айварс Боровковс: У них уже есть собственное министерство и пара партий. Похоже, это необратимо.

Даце Линдберга: Пока мы живы, мы должны сделать всё, чтобы остановить этот прогрессирующий кошмар единства во всех сферах!

...В конце концов многие комментаторы скатились к внутренним политическим склокам – националисты обвиняли «Новое Единство», сторонники премьерской партии пытались пригвоздить к позорному столбу националистов. Досталось и «зеленым крестьянам». Но больших всех отгребли «прогрессивные». Про мусульман как-то забыли...

Для справки: сегодня мусульмане по всему миру (включая Плявниеки) отметили Ураза-байрам. Это торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан.

В этом году пост длился с вечера 18 февраля до вечера 19 марта. Во время поста нельзя есть и пить от рассвета до заката, соблюдать молитвы и духовное очищение, а также благотворительность и самоограничения. Все это явно ничем не угрожает христианам и атеистам, которые традиционно населяют территорию Латвии.