Более равномерное распределение отпуска по уходу за ребёнком между отцом и матерью увеличивает совокупные доходы семьи, пишут на сайте "Makroekonomika.lv" экономисты Банка Латвии Криста Калнберзиня и Людмила Фадеева, пишет ЛЕТА.

Экономисты подсчитали, что в таком случае доходы семьи могут быть примерно на 6% выше, а если забота о ребёнке в долгосрочной перспективе распределяется сбалансированно, разница может достигать 18%.

В то же время, если отпуск по уходу за ребёнком в основном использует один из родителей, разрыв в доходах между родителями может сохраняться десятилетиями. Даже после возвращения на рынок труда уровень доходов полностью не восстанавливается, отмечают экономисты.

Формально отпуск по уходу за ребёнком в Латвии доступен обоим родителям, однако на практике он чаще всего становится перерывом в карьере одного из них — обычно матери. Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), более длительный отпуск чаще используют женщины.

Участие отцов, хотя в последние годы и растёт, остаётся сравнительно низким. По данным ЦСУ, в 2024 году 23% получателей родительского пособия составляли мужчины, однако эти данные не показывают, сколько времени мужчина фактически провёл с ребёнком — это может быть лишь небольшая часть общего отпуска, поясняют экономисты Банка Латвии.

Они подчёркивают, что в долгосрочной перспективе концентрация отпуска по уходу за ребёнком у одного родителя может влиять на его карьерное развитие и доходы ещё долго после возвращения на рынок труда. Если и в дальнейшем основная забота о детях в семье остаётся на одном родителе, разрыв в доходах может закрепиться.

Чтобы оценить это влияние, экономисты рассчитали, как в течение жизни могут развиваться доходы родителей при различных сценариях распределения отпуска по уходу за ребёнком. Результаты показывают, что часто наблюдаемая модель — когда отпуск в основном использует один родитель — в долгосрочной перспективе снижает общий доходный потенциал домохозяйства.

Экономисты поясняют, что в Латвии гендерные различия на рынке труда существенно меняются в зависимости от возраста. В самой молодой возрастной группе (15–24 года) различия в занятости меньше, однако уже существует значительный разрыв в зарплатах — около 9%. Он частично связан с выбором образования и профессии, на который влияют общественные ожидания относительно гендерных ролей, а также предположения работодателей о возможных будущих перерывах в карьере по семейным причинам.

Если бы забота о детях систематически распределялась между обоими родителями, влияние таких ожиданий на оплату труда женщин уменьшилось бы, и различия могли бы быть ниже уже на раннем этапе карьеры, отмечают экономисты.

В возрастной группе 35–44 лет показатели занятости между мужчинами и женщинами уже выравниваются, однако разрыв в оплате труда становится ещё более выраженным — почти 17%, информируют экономисты. После 45 лет уровень занятости фактически совпадает, однако разрыв в зарплатах остаётся высоким (16% в группе 45–54 лет и 12% в группе 55–64 лет). Это свидетельствует о том, что разница в доходах сохраняется даже при выравнивании занятости.

В расчётах экономисты исходили из того, что зарплата ежегодно растёт на 3%, а каждые три года происходит дополнительный карьерный скачок с увеличением дохода примерно на 7%. Именно эти скачки существенно влияют на долгосрочную динамику доходов. Также в расчётах сравнивались три возможных сценария распределения отпуска по уходу за ребёнком при условии равных начальных доходов родителей.

В первом сценарии один родитель (чаще мать) берёт весь отпуск по уходу за ребёнком. В этом случае из-за перерыва в работе пропускается один карьерный скачок.

Во втором сценарии тот же родитель не только берёт весь отпуск, но и в дальнейшем в основном обеспечивает уход за детьми и ведение домашнего хозяйства на протяжении всего времени, пока дети живут дома. Предполагается, что после возвращения на работу зарплата продолжает расти на 3% в год, однако карьерные скачки больше не происходят, поскольку нагрузка дома ограничивает возможности брать на себя новые обязанности.

В третьем сценарии родители делят отпуск пополам. Перерыв в работе у каждого составляет менее года, карьерный скачок не теряется, а лишь откладывается. В дальнейшем забота о детях распределяется равномерно, и оба родителя сохраняют схожие возможности для карьерного роста.

Результаты расчётов показывают, что в первом случае к 40 годам разница в доходах может достигать примерно 22%, даже если после возвращения к работе обязанности делятся поровну. Во втором сценарии разрыв становится ещё более выраженным — около 40 лет он может достигать 33%, а к пенсионному возрасту приближаться к 50%. В третьем сценарии динамика доходов обоих родителей остаётся гораздо более сбалансированной, а совокупные доходы семьи в долгосрочной перспективе выше.

Экономисты Банка Латвии отмечают, что эти различия имеют и долгосрочные последствия. В Латвии пенсионная система напрямую связана с уплаченными в течение жизни социальными взносами, поэтому более низкие доходы сегодня означают более низкую пенсию в будущем. Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что женщины в Латвии в среднем получают примерно на четверть меньшие пенсии, чем мужчины, и эта разница во многом отражает накопленный за жизнь разрыв в доходах.

На индивидуальном уровне это также означает большую финансовую уязвимость, особенно в случае развода или смерти партнёра. Если карьера одного из партнёров длительное время развивается медленнее, финансовая подушка домохозяйства формируется неравномерно, поясняют экономисты.

Если изначально один из партнёров зарабатывает больше, например занимает более высокооплачиваемую должность, семье может казаться логичным, что отпуск по уходу за ребёнком берёт тот, чей доход ниже. Экономисты отмечают, что такое решение в краткосрочной перспективе снижает немедленное падение доходов, однако в долгосрочной — уменьшает общий доходный потенциал семьи.

"Более низкие доходы могут стать основой для дальнейшего распределения ролей, и забота о детях чаще остаётся на одном родителе. Если перерыв длится дольше года, возрастает вероятность упустить этапы карьерного роста — повышение, новые обязанности или увеличение зарплаты — и дальнейшее развитие происходит с более низкой базы", — пишут экономисты.

Проведённая Калнберзиней и Фадеевой симуляция показывает, что в семье с двумя детьми, где отпуск по уходу за ребёнком распределяется равномерно — например, по восемь месяцев на каждого родителя — и начальные доходы сопоставимы, совокупные доходы домохозяйства к 50 годам могут быть примерно на 6% выше, чем в ситуации, когда один родитель берёт весь отпуск.

Если и в дальнейшем забота о детях и ведение домашнего хозяйства распределяются неравномерно и это ограничивает профессиональное развитие одного из родителей, разница может вырасти до 18%. Такой эффект возникает потому, что более короткие и сбалансированные перерывы меньше мешают карьерному росту, позволяют обоим родителям сохранять схожие возможности развития и увеличивают общий доход семьи, поясняют экономисты.

Если во многих семьях на протяжении трудовой жизни повторяется недополучение доходов на уровне 6–18%, это означает для государства более узкую налоговую базу, отмечают экономисты Банка Латвии. Более низкие доходы уменьшают поступления социальных взносов и подоходного налога, что влияет как на финансирование пенсионной системы, так и в более широком смысле — на способность государства обеспечивать общественные услуги и инвестировать в развитие.